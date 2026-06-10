記者李靜音／高雄報導

高雄市中華藝術學校今年國立升學金榜再創耀眼成績，截至目前已有41人次以「科技校院繁星」、「申請入學」、「特殊選才」與「獨招」等管道順利錄取國立大學，打破該校去年同期紀錄。中華藝校表示，這些錄取的學生，許多是「藝術零基礎」的入學，在學校「適性揚才、特色發展」的政策下，他們在多元進路的方向找到自己適性揚才的領域。

中華藝校指出，該校與臺藝大、北藝大、高師大以及國立臺灣戲曲學院等各大學校院教育資源策略聯盟，每年邀請各國立大學教授到校，辦理藝術專業提升活動，包含協助藝校學生進行模擬面試、術科模擬測驗、實務工作坊、協同教學、入學講座等升學相關準備，使學生能在升學搶得先機。同時在學生的學、術科課程也特別針對學生升學需求進行重點規劃與培訓；並推動藝術升學衝刺班，聘請名師入校授課，使學生能順利通過各項升學所需的學、術科測驗門檻。

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影劇科與影劇技術科今年國立大學升學再度交出亮眼的成績單，主任張漢軒科表示，今年考取國立大學的孩子雖然來自不同的家庭、擁有不同的成長背景，但他們都擁有共同的特質，那便是「家庭的全力支持」與「對藝校教學的深厚信任」。讓學生們能夠毫無後顧之憂地適性學習，在自己熱愛的藝術領域中，專注學習、放手去做，也正因為這份親師生三方的攜手信任，孩子們才能在面對未來人生轉折的關鍵時刻，交出如此豐碩且令人驕傲的升學佳績。

校長盧昰余表示，中華藝校今年錄取國立大學的學生來自臺灣各個地方，很多人甚至在入學以前沒有藝術基礎。然而當這群學生來到藝校後，學校師長們依學生每個人的特質，一步步幫助他們發展自我在藝術領域的潛能，同學們也不斷堅持自己的興趣，就這樣從零基礎一路提升專業順利進入國立大學，今年更有同學榮登2個國立學校科系榜首，實踐「適性學習做自己、明日之星就是你」的目標。

華藝攜手頂大策略聯盟，國立大學金榜再創高峰，今年有41人次考取國立大學。(中華藝校提供)