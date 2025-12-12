華藝附小五度蟬高雄市英語讀者劇場比賽特優；圖為賽前彩排時，學生們專注練習朗讀與肢體穩定度。（華藝提供）

記者王正平／高雄報導

高雄市政府教育局舉辦「英語讀者劇場（Reader’s Theater）」比賽，中華藝術學校附設雙語小學以完全自編劇本《消失的芒果之謎》（The Mystery of the Missing Mango）參賽，評審認為自編的劇本及表演相當活潑有創意、發音流暢自然，在台上展現自信從容，這是華藝附小第五度蟬聯這項比賽特優，家長會一致肯定學校辦學的能力與績效。

這次由外籍教師Johnston Gosen融合叢林推理、語言表達、角色詮釋與邏輯思考，自編《消失的芒果之謎》劇本，讓學生透過生動的語調變化與肢體動作，將角色栩栩如生地呈現出來。劇情最終以一個出人意料的芒果並非被偷走，而是孵化成了一隻小芒果鳥做為收尾，這個富有創意的結局，不僅隱含「自然與生命循環」的啟發知識，更讓評審相當肯定具有多元知能的好劇本。

參賽的八位學生由點點偵探帶領多位動物角色，包括可可猴、雷歐獅、佩妮鸚鵡、睿智龜與梅伊鼠，一同展開調查。透過劇本情節跌宕起伏及角色詮釋，不僅讓學生提高英語學習興趣，更強化他們在英語閱讀理解與口語表達，充分運用語言的溝通本質與能力。

Brian同學分享說，飾演偵探最難的地方，是用英語的語調變化帶觀眾思考，並且把線索連起來。「點點」這個關鍵角色，從一開始詢問動物角色的疑惑，到線索推理，最後揭曉答案時的自信，台詞的語氣都要表達的相當精準，這也是自己在這次比賽最大的收穫與寶貴經驗。飾演的睿智龜的Marsha同學說，睿智龜的角色讓自己更懂得冷靜的道理和重要性。

美語組陳黛玲組長表示，同學在排練期間展現團隊合作精神，除在不斷練習與優化自己的口說能力，更學習懂得欣賞與分享的態度，這種協作、傾聽和舞台專注度的培養，比單純的語言知識更為重要。華藝附小讓英語學習融入充滿挑戰的推理情境與趣味表演藝術，為學生打造一個多元且有深度的學習環境，這次獲獎已是連續第五年獲得特優的殊榮，再次印證明以人文藝術的視野落實在雙語教育的表現，不僅能在各項競賽脫穎而出，更能培育有自信、有表達與獨立思辨能力的人才。