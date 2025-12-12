華藝附小五度蟬高雄市英語讀者劇場比賽特優

記者李靜音/高雄報導

高雄市政府教育局日前舉辦「英語讀者劇場（Reader’s Theater）」比賽，中華藝術學校附設雙語小學以完全自編劇本《消失的芒果之謎》（The Mystery of the Missing Mango）參賽，自編的劇本及表演活潑有創意、發音流暢自然，在台上展現自信從容，獲得評審青睞，榮獲特優獎殊榮，這是附小第五度蟬聯這項獎項，備受家長會肯定。

這次由外籍教師Johnston Gosen融合叢林推理、語言表達、角色詮釋與邏輯思考，自編《消失的芒果之謎》（The Mystery of the Missing Mango）劇本，讓學生透過生動的語調變化與肢體動作，將角色栩栩如生地呈現出來。劇情最終以一個出人意料的芒果並非被偷走，而是孵化成了一隻小芒果鳥做為收尾，這個富有創意的結局，不僅隱含「自然與生命循環」的啟發知識，更讓評審相當肯定具有多元知能的好劇本。

參賽的八位學生由點點偵探（Detective Dot）帶領多位動物角色，包括可可猴（Coco the monkey）、雷歐獅（Leo the lion）、佩妮鸚鵡（Penny the parrot）、睿智龜（Raj the turtle）與梅伊鼠（Mei the squirrel），一同展開調查。透過劇本情節跌宕起伏及角色詮釋，不僅讓學生提高英語學習興趣，更強化他們在英語閱讀理解與口語表達，充分運用語言的溝通本質與能力。

美語組組長陳黛玲表示，同學在排練期間展現團隊合作精神，除在不斷練習與優化自己的口說能力，更學習懂得欣賞與分享的態度，這種協作、傾聽和舞台專注度的培養，比單純的語言知識更為重要。華藝附小這次獲獎再次印證明以人文藝術的視野落實在雙語教育的表現，不僅能在各項競賽脫穎而出，更能培育有自信、有表達與獨立思辨能力的人才。

在演出前彩排時，八位參賽學生在譜架後專注練習朗讀與肢體穩定度，展現協調性和充滿自信的舞台魅力。(中華藝校提供)