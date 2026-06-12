華藝附小打造科技力與雙語力 培育新世代AI人才

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記者李靜音／高雄報導

華藝附小深化數位科技教育，今年首度推動「GTC全民科技力國際認證」，該認證是由荷蘭艾葆科教基金會（Stichting IPOE Education Foundation）發證，透過學科測驗與實作評量並重的方式，提升邏輯推理、問題拆解等多面向的科技素養，今年有超過120位學生參與認證測驗，整體通過率超過9成。

主任顧文華指出，國小階段是培養運算思維與人工智慧概念的重要黃金期，因此推動Scratch與機器人課程，並導入Scratch程式設計、Minecraft程式課程、無人機足球、機器人教育及數位創客課程。另外率先引進歐美兒童程式教育主流趨勢的「不插電AI程式遊戲課程」，透過圖卡教具與情境任務設計，讓孩子不需使用電腦，即能理解程式邏輯與AI運作概念。

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顧文華表示，除了科技教育外，更積極推動雙語課程與國際教育，將數位科技融入英語學習情境，讓學生能以英語操作科技工具。目前更朝向「科技力×雙語力」雙軌並進的發展方向，結合AI教育、機器人應用、無人機足球、數位創客及雙語課程，打造兼具創新思維、問題解決能力與全球競爭力的未來人才。

華藝附小表示，為肯定學生在程式設計與科技學習上的優異表現，今年畢業典禮中特別頒發「GTC全民科技力國際認證特別獎」，表揚通過國際認證並展現卓越科技能力的畢業生，這不僅是學生學習歷程中的重要里程碑，更象徵華藝附小長期深耕科技教育的豐碩成果。

校長盧昰余表示，透過國際認證制度，就是要讓孩子從小建立正確的科技素養與創新能力，同時建立明確的學習目標與成長歷程，逐步累積面對未來挑戰所需的核心競爭力。

華藝附小推動「GTC全民科技力國際認證」，今年有超過120位學生參與認證測驗，整體通過率超過9成。(中華藝校提供)