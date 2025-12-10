華融白天輝貪11億人民幣執行死刑! 專家 : 破「這個數」成標準 不到也會「被做到」....

前中國華融國際控股有限公司總經理白天輝昨（9）日被執行死刑。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 中國近十年大力掃貪，受賄金額高達 11.08 億元人民幣 ( 以下同 ) 的前官員白天輝，近日已依法被執行死刑，消息曝光後震撼政商圈，也引發外界討論「中國反貪死刑標準是否真的只看金額」？

白天輝案被視為近年最具代表性的「破 10 億即極刑」案例之一，微博帳號「張三同學」回顧近年判決走向，另一名指標人物、前中國華融董事長賴小民因受賄 17.88 億元，早已遭執行死刑；張中生涉案逾 10 億元，一審判死、二審改判死緩；孫德順涉案逼近 10 億元，則判處死緩。外界逐漸形成一種觀察：「10億元」似乎成了中國貪腐案生死分水嶺。

不過，時事評論員蔡慎坤指出，這條所謂的「10 億線」其實只是表象，真正決定生死的並非金額，而是政治判斷與權力結構。他直言，部分案件之所以「被做到」超過 10 億元，是因為「必須判死」；反之，某些官員即便實際涉案金額更高，也可能因政治上的權力需要被壓低金額、換取死緩。

對照其他未被判死的案例，更能凸顯白天輝的政治指標性。蔡慎坤指出，前中國國家體育總局局長苟仲文，涉案金額僅 2.36 億元，卻仍遭判死刑緩期執行、終身監禁，成為文化大革命以來首位遭判死緩的體育部門負責人；張中生則因政治情勢變化，從一審死刑改為二審死緩。

