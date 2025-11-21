華裔女假冒菲籍當選市長 因人口販運遭判無期徒刑

菲律賓法院20日宣判華裔女子郭華萍，曾假冒菲國公民身分，2022年當選北部班班（Bamban）市長，因為涉入一處由中國團隊經營的大型詐騙園區，遭法院判處無期徒刑。

菲律賓州檢察官托雷維拉斯說明，「郭華萍和另外7名被告被判有罪，他們被判處終身監禁，寶福園區也被沒收，歸政府所有。」

法院同時裁定，郭華萍跟7名同案被告全部判處無期徒刑，園區資產也全數沒收。

這處寶福園區2024年遭到突襲搜查，現場發現來自菲律賓、中國、越南、馬來西亞、台灣、印尼、盧安達等超過700名外籍受害者，許多人被迫從事詐騙，如果不從，甚至會遭到毆打、拘禁。

反跨國犯罪委員會執行長阿科達認為，「這不僅是政府的勝利，也是受害者、社區和其他受影響國家的勝利，因為受害者中包含許多外國人。」

菲律賓反跨國犯罪委員會表示，這起案件的受害者來自多國，象徵菲國政府首次對跨境詐騙鏈重擊成功。

郭華萍遭指控是詐騙園區幕後負責人之一，並以假身分參選、取得公職，她在被捕前曾逃往印尼，去年（2024）9月遭到押解返回菲律賓。

前班班市長郭華萍去年9月6日曾表示，「我確認秘書所說的，我曾收到死亡威脅，並當局尋求協助，我很高興他們伸出援手，我現在感到很安全，非常感謝。」

郭華萍去年多次出席國會聽證時，堅稱自己是「菲律賓本地農家女孩」，否認與中國犯罪組織有關。但調查發現她的實際身分為中國籍，而且涉入多起洗錢、貪污與跨國人口販運案件，她因為嚴重瀆職，在2024年被監察專員免職。

根據聯合國報告指出，2023年全球受詐騙損失超過1.1兆台幣，東南亞已成為跨國詐騙活動的重災區。

郭華萍案件成為國際社會高度關注的案例，也再度暴露出各國在防堵跨境人口販運與詐騙方面的結構性漏洞。外界認為，此案後續仍可能牽動菲中關係與東南亞反詐布局。

