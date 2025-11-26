華裔女排明星薛愛琳車禍 經歷6次腦手術 17個月後奇蹟康復出戰

新澤西州華裔女子高中排球隊明星薛愛琳因車禍動了六次腦手術，17個月後復原重回球場，球迷正在觀看nj.com的報導。(記者張曼懿／攝影)

去年3月15日，對新澤西州華裔女子高中排球隊明星主攻手薛愛琳(Aileen Xue，音譯)來說，是個命運來叩門的日子：當天清晨，她欣喜若狂地收到紐約大學排球獎學金，當晚卻遭遇嚴重車禍，頭骨碎裂，命在旦夕。

但上蒼對薛愛琳的人生似乎自有安排；17個月後，歷經六次腦手術的她，不可思議地重回球場；當薛愛琳從替補席起身加入賽局的那一刻，全場觀眾和隊友都為她歡呼。

新州新聞網站NJ.com報導，薛愛琳就讀於新州希爾斯伯勒高中(Hillsborough High School)，身為華裔移民夫婦李寧(Ning Lee)和薛斯蒂芬(Stephen Xue)的獨生女，薛愛琳自幼就被教導學業高於一切；但她不只學業頂尖，還擁有音樂和繪畫天賦，更是出色的排球運動員。

在排球場上，薛愛琳彈跳力驚人，扣球力道十足，榮獲聯盟年度最佳球員稱號，受邀加入台灣U18國家女子排球隊(U-18 Taiwanese National Volleyball Team)，並入選2024年高中賽季的全州(All-State)最佳陣容候選名單。

如此亮眼資歷，為薛愛琳掙得難得機遇；去年3月15日清晨，她收到紐約大學(NYU)排球獎學金；薛愛琳欣喜若狂，父母也深感自豪。當晚，她和朋友坐進一輛本田汽車出門遊玩；原本充滿欣喜和希望的一天，因為一場可怕車禍，戛然而止。

薛愛琳與三名朋友同行，她坐在車後座乘客側，車子沿運河路(Canal Road)向北行駛。據新州媒體取得的事故報告，車上一名乘客俯身親吻前排司機時，汽車失控向左偏離車道越過雙黃線，滑向路邊溝渠，車頭猛烈撞上護欄；金屬護欄從擋風玻璃插進車內，三名乘客僥倖躲過一劫，唯獨薛愛琳頭部受強烈撞擊，頭骨碎裂，生命垂危。最後由醫療救援直升機送醫急救。

羅伯伍德強生大學醫院(Robert Wood Johnson University Hospital)創傷中心神經外科醫生南達(Anil Nanda)以90分鐘手術，成功救回薛愛琳的生命。

薛愛琳的父母後來趕到醫院，感覺時間凍結；李寧說：「唯一能做的就是祈禱。」那是個漫長而痛苦的夜晚，薛愛琳挺過了那場腦部手術，也挺過了接下來的五次腦部手術，碎裂的頭骨被一塊塊縫合。

今年9月4日，薛愛琳重回排球場參賽；觀眾身穿印「Aileen Strong」字樣的T恤，表達對她的支持。薛愛琳的父母屏息著，思緒飛揚，幾乎不敢相信這一切「真的發生了」。

