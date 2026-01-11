華裔妻殺侄 獲輕判每年入獄3天即可 法官丈夫也力挺她

每日郵報報導，德州哈里斯縣（Harris County）73歲法官沃爾夫（Bob Wolfe），在50歲華裔妻黃梅（Mei Huang，譯音）開槍射殺40歲姪兒詹姆斯（James Wolfe）後，在司法程序中提供對黃梅有利證詞。黃梅最終拿到較寬鬆的認罪協議，不僅免於長期入獄，未來十年更僅需每年服刑「三日」即可，且有機會免留刑事定罪紀錄。這場判決引發社會高度關注。

2024年4月4日晚，黃梅因不滿詹姆斯長期住在他與丈夫家中，與沃爾夫發生爭執。隨著衝突愈發激烈，沃爾夫撥打911報案，且試圖阻止拿槍的黃梅，但是為時已晚，詹姆斯胸部中彈身亡，黃梅被控謀殺。事發時，黃梅與前夫的女兒亦在現場。警方當場在德州凱蒂（Katy）Tesiono River Circuit一棟價值50萬美元住宅中逮捕黃梅，兩天後以10萬美元交保候審。

這是黃梅在該案中，唯一待在監獄的兩個晚上。根據她與哈里斯縣檢方達成的認罪協議，她將接受為期十年的社區監督，只要在這段期間安分守己，甚至不會留下案底，因法院對她採取「暫緩判決」（deferred adjudication）。這意味著，儘管黃梅承認過失殺人罪（二級重罪），但只要遵守相關條件，法庭程序便實質暫停。

黃梅於去年12月18日被判刑，但法官蓋多（Colleen Gaido）日前修訂判決條件，新增30天入獄服刑。蓋多於裁決中寫道：「修改監督條件，將同時符合公眾利益與被告最大利益。」根據修改後的判決，黃梅在未來十年中，每年都要在詹姆斯忌日當天，於哈里斯縣監獄服刑三日。

黃梅律師辯稱，「她是在與丈夫爭奪槍時，意外射中詹姆斯，並無殺人意圖」，所以法官作出對她有利的判決。其律師同時主張黃梅是正當防衛，稱詹姆斯在衝突中折斷她一根手指，才促使她拿起手槍。

在2024年6月提交給法院的文件中指出：「詹姆斯當時與黃梅的先生、黃梅和她的女兒一同住在該住所。因他住在那裡，黃梅與詹姆斯已多日出現摩擦。」「事發當下，死者對黃梅進行肢體攻擊（她的手指骨折照片與醫療紀錄可作為佐證）。」「她為保護自己取出手槍，而在丈夫試圖將手槍從她手中奪走時，槍枝意外走火。」最終，大陪審團拒絕依檢方要求，以謀殺罪起訴黃梅，改以過失殺人處理。檢察官加薩（Jose Garza）最終達成一項認罪協議，將指控進一步降為較輕的過失殺人罪。

儘管黃梅害死自己的親姪子，但沃爾夫似乎仍願意與她共度餘生，並在審判中提供有利黃梅的證詞。一份反對法院要求黃梅需配戴電子腳鐐的動議中寫道：「黃梅的丈夫不認為她具有危險性或逃亡風險。」「他已從事法律工作數十年，是一名法官，比任何人都了解自己的妻子。」黃梅登記的住址，仍是自2021年起，夫妻共有的婚姻住所，顯示她目前仍居該處。

根據詹姆斯的社媒，他曾在倫敦與皇家衛兵合影、都柏林喝啤酒，參觀比利時101空降師博物館，也曾造訪德國科隆歷史建築與大教堂、阿姆斯特丹等。

沃爾夫今年競選連任法官，並於去年10月展開競選活動。詹姆斯是在大學畢業後結束歐洲旅行返國，短暫住在叔叔與黃梅家。哈里縣警局官員岡薩雷斯（Ed Gonzalez）當時表示，黃梅與詹姆斯相處不睦，認為兩人關係為「持續性的爭執」。他在黃梅被捕後說︰「這可能是一個女性屋主覺得對方不再受歡迎的情況下爆發衝突。」

沃爾夫是在前妻，也是兩名兒子的母親過世後與黃梅結婚。

