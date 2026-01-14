華裔水兵當中國間諜！母慫恿合作 賣美軍事機密得手38萬下場曝

前美國海軍水兵魏金超向中方情報員出售軍事機密，遭判200個月監禁。（示意圖，freepik）

美國加州一名25歲前海軍水兵魏金超（Jinchao Wei，音譯）涉嫌長期向中國情報員出售美軍艦艇機密，收受逾1萬2,000美元（約新台幣38萬元）報酬，其母親更曾勸說他持續配合中方，美國司法部日前表示，法院已依間諜罪判處他200個月監禁，約16年8月徒刑。

綜合《紐約郵報》、《美國之音》等美媒報導，出生於中國、後歸化為美國公民的魏金超，在海軍服役期間，自2022年起透過社群與中國情報員接觸，並稱呼對方為「安迪大哥」，雙方以加密通訊軟體聯繫，並使用會在72小時後消失的數位「死信箱」（dead drops），於2022年3月至2023年8月期間向對方出售至少30份海軍敏感資料，獲取逾1萬2,000美元（約新台幣38萬元）報酬，魏金超與其母親更曾被安排前往中國旅行。

魏金超遭逮捕後認罪，在接受調查時坦承向中國情報人員提供大量受管制的技術與操作資料，其行為即為「間諜活動」，檢方調查時也發現其母親知情，甚至還曾勸說他與中方情報人員保持合作，認為此舉可能有助於未來在中國政府找工作，魏金超因此被依間諜罪、共謀從事間諜罪等罪嫌起訴。

美國司法部日前指出，聯邦法院已依間諜罪判處魏金超200個月監禁，法院認定他利用職務之便，洩漏艦艇武器、動力與作戰系統的技術資訊，且早察覺對方身分可疑，甚至曾向友人表示相關行為「顯然涉及間諜活動」，仍持續提供相關機密，對美國國家安全造成嚴重風險。至於魏金超的母親是否因涉案遭到起訴，目前仍不確定。