「華裔美女」設陷阱 7旬富商被騙傾家蕩產恐淪街頭
加州一名71歲富商，在妻子罹癌去世後陷入悲痛，原以為一則來自洛杉磯華裔陌生女子傳來的親切簡訊，能讓他生活重拾希望；沒想到這個精心設置的溫柔陷阱，讓他落得傾家蕩產、有可能流落街頭。
根據ABC 7電視台報導，妻子蘿達（Rhonda）去年12月癌症病逝，讓加州退休商人索倫森（Larry Sorenson）深陷喪妻之痛。索倫森表示，兩人剛剛一起計畫、完成了位於布倫塢（Brentwood）的數百萬美元豪宅裝修，羅達就病逝，這棟房子是他們夢想中的房屋。
今年7月，這位曾經營屋頂公司（roofing company）的企業家，以為命運出現轉機：一位自稱蒂娜（Tina）的陌生女子，突然給他傳來簡訊。「嗨，Caitlin，我從納巴谷（Napa Valley）旅行回來了。妳能在明天下午前把我的狗送過來嗎？」
賴瑞回覆對方短信傳錯人，但蒂娜後續又找話題與他聊天；不久後，兩人開始頻繁互傳訊息。蒂娜說「與他聊天感到很興奮」。賴瑞向她吐露剛喪妻的悲痛，而蒂娜則自稱投資房地產、酒莊與加密貨幣，這引起了賴瑞的興趣。
賴瑞說，兩人後來改用加密通訊軟體WhatsApp聯絡，並交換照片。「對我來說，她是一位長得很漂亮的年輕女士。她說從小在香港被母親遺棄，後被人收養。你會覺得，或許該安慰她、關心她。」
他說，「這段關係就這樣越來越深，越來越覺得在乎對方，甚至產生真實情感。」賴瑞說，兩人每天都會互傳訊息，他每天早上醒來，都會給蒂娜發一句：「早安，親愛的。」
隨著聯繫越來越頻繁，蒂娜鼓勵他堅持運動，兩人的情感也繼續加深。他們也談論未來的共同計畫，聊到要一起環遊世界，而蒂娜還描述她奢華的生活方式。賴瑞完全陷入這段關係中，對蒂娜說：「妳是那麼有趣、聰明、體貼，內外兼美，我情不自禁愛上妳了，蒂娜。」
賴瑞坦承，他真心相信自己會與這位女子共度餘生，而對方甚至暗示，能讓他致富。他回憶：「她告訴我，她在加密貨幣帳戶交易過3000萬美元，還展示過她怎麼用300萬美元賺取100萬的投資收益。」
但賴瑞全然不知，這一切都是精心設計的騙局。經過三個月不斷的訊息往來，蒂娜指示他，將銀行裡的資金轉入線上加密貨幣交易所。
一開始金額不大，但隨後他動用價值100萬美元的退休帳戶（IRA），徹底掏空所有退休積蓄。
通過在線查詢，他的「投資」似乎增長迅速，從100萬變成240萬美元，而蒂娜則催促他加大投入，甚至要求他向親友籌錢再投資。
賴瑞補充說：「她要我做房屋淨值貸款、向孩子要錢，甚至任何我能弄到錢的地方都行，包括向朋友、親戚借錢，她要我湊到300萬美元。」
由於銀行拒絕他的貸款與信用額度申請，他只好向女兒梅根（Megan）開口，想借「幾十萬美元」。但梅根立刻察覺有異，讓父親立即從投資加密貨幣的帳戶中提現，可一切都已經化為烏有。
除失去退休金，他還可能要向國稅局（IRS）繳納約40萬美元稅款，因為他提前提領IRA帳戶資金。而這意味著，他很可能要賣掉與已故妻子親手打造的夢想之家。
他說：「這房子有妻子的影子，我能感覺到她的存在，因此一直不想賣掉它。但我做的這一切，徹底顛覆了我的人生。我最後什麼都沒有。房子沒了，我71、72歲了，也沒法再在加州生活，甚至可能流落街頭。」
在最後的掙扎中，他聯絡聯邦調查局（FBI）和美國聯邦貿易委員會（FTC），但對追回款項，雙方都無能為力。
直到如今，他每天早上仍會收到來自「蒂娜」的訊息。他在最後一次回覆中寫道：「今天，並不是個好早晨。」
