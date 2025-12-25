華裔藝術家ZHEN-RU流光藝境首展駁二登場

如同冬日的暖陽，驅散寒冷幽暗，《流光藝境》Flowing Light in Artistic Realm是對心送來的溫暖心光，夢蓮花文化藝術基金會首度推出加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，於昨（廿五）日假高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展，展期將至明年三月三日止。

ZHEN-RU以獨特視角與鮮明色彩，捕捉現實景物中稍縱即逝的流光片刻，透過「再現」映現出對萬物的深刻感知，其作品不僅是視覺的饗宴，更引領觀眾超越現實空間，探索內在無限的曼妙風光。

廣告 廣告

《流光藝境》展覽以加拿大華裔藝術家ZHEN-RU的六十幅影像創作為核心，由台南藝術大學博物館學研究所碩士暨草央藝術有限公司總監翁淑英擔任策展人，攜手三組台灣科技藝術團隊黑川互動媒體藝術、移動故事屋＆陳昱榮、參零肆共同參與展覽製作。透過光影、聲音、香氛、互動裝置與藝術投射等技術進行「造境」，營造多感官沉浸式的詩意旅程，引導觀者以全身心投入，在「一花一世界」宇宙觀中獲心靈療癒。

夢蓮花文化藝術基金會董事長賴錫源表示，基金會特別選在高雄作為《流光藝境》視覺藝術首展的出發點，這是極其珍貴而美好的緣份；藝術家ZHEN-RU的作品擅長捕捉生活中稍縱即逝的微光，在平凡中挖掘不凡，期盼引領人們開啟心中那道溫柔而永恆的光。市議員鄭光峰指出，高雄正邁向產業轉型，在此轉型過程中，有夢蓮花基金會以流光藝境帶給高雄民眾心靈享受，還特別提供給弱勢里民及小朋友來這裡參訪，這裡是一個心靈桃花源，可以讓來賓心情愉悅的展覽。

策展人翁淑英說明，「流光」不僅是物理現象的光影，也是精神性的象徵，它代表著無常，代表著生命的瞬間，也代表著人類在有限時間中對美與真實的自由追尋。

藝術家ZHEN-RU是一位在海外生活多年的加拿大華裔女性藝術家，長年關注和研究心靈，是一位堅持尋找智慧與生命真相的多元創作者；ZHEN-RU透過詩詞、音樂和攝影創作等多才多藝的天賦，向世界分享她對存在和意識的探索，對ZHEN-RU而言，藝術不只是個人意念的表達，更是啟發眾人開展清淨的心靈、培養慈悲與智慧，以及療癒人心的力量，為世界注入溫柔而堅定的能量。

《流光藝境》展覽以「六境」作為展覽整體結構，包含色境、聲境、香境、語境、身境與意境，前五境透過色彩、聲音、氣味、語言與燈光裝置等多重感官引導體驗；意境則作為整段感知旅程的歸返，觀者得以與內在進行深度對話。為了讓親子與孩童能輕鬆參與，展場最後還設計免費開放區域-「樂境」，富含童趣與遊戲的空間，觀眾可於營業時間自由進出。