華裔雜技演員「紅熊貓」傷癒復出 NBA賽場表演獲滿堂采

知名華裔雜技演員「紅熊貓」(Red Panda)7月在女子國家籃球協會(WNBA)比賽表演時摔傷，導致左手腕骨折。休養三個多月後，4日晚間凱旋回歸職籃NBA賽場，在芝加哥公牛隊主場迎戰費城76人隊賽事中場時間，演出她最拿手的獨輪車雜技，獲得全場喝采。

現年55歲的「紅熊貓」本名牛蓉，來自雜技世家，1993年起，即持續受邀擔任美國各地NBA、WNBA和大學籃球比賽的固定表演嘉賓，人氣很旺。

「紅熊貓」的招牌表演是騎著7呎高的獨輪車在球場上穿梭，同時用腳將碗踢至半空中、以頭頂接住保持平衡。這套雜耍技藝讓她成為美國球迷最愛，人稱「踢碗大媽」。

7月1日「紅熊貓」在WNBA總裁盃決賽印第安納狂熱隊(Indiana Fever)與明尼蘇達山貓隊(Minnesota Lynx)比賽中場表演獨輪車疊碗特技時，剛踩上車不久，即摔落受傷，左手腕骨折；她在醫護人員協助下坐輪椅離場時，曾舉起右臂向觀眾示意她沒事。後來她在明尼阿波利斯一家醫院接受了11個小時的治療。

當天，狂熱隊以74：59擊敗山貓隊奪冠，印第安納隊超級球星克拉克(Caitlin Clark)在Instagram直播影片慶祝贏得總裁杯時，特別向牛蓉致意： 「紅熊貓，我們愛妳。」

每日郵報(Daily Mail)報導，「紅熊貓」4日晚上在芝加哥公牛隊(Chicago Bulls}與費城76人隊(Philadelphia 76ers)的比賽中場休息時間表演，凱旋回歸。

她的經紀人菲格利(Patrick Figley)表示，牛蓉10月23日首次傷癒復出參加亞馬遜Prime一場活動，之後還出席了幾場大學活動。

牛蓉曾在2013年參加「美國達人秀」(America's Got Talent)第八季並晉級八強，之後因個人因素退出。她持續活躍於電視表演舞台，今年也曾挺進英國達人秀(Britain's Got Talent)準決賽。

