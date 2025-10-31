華裔青少年主導慈善藝術節 現場拍賣氣氛熱烈

鑽石吧市市長鄧嘉猷（右一）表示，這次活動讓更多人認識心臟健康的重要，意義深遠。（記者劉子為/攝影）

26日午後，鑽石吧社區中心洋溢著青春與創意的氣息。第三屆「Art Can Share Love」青少年慈善藝術節熱鬧登場，現場不僅展示青少年的藝術與科技才華，更以行動詮釋「用創作傳遞愛」的精神。

這場由非營利組織Hello Art World主辦、CM Cubed立方藝術學院協辦的年度藝術盛會，延續三年來的初心——讓華裔青少年走出社區，用藝術與世界對話。創辦人之一陳偉梅表示：「我們希望孩子能成為文化交流的橋樑。華人社區有許多優秀的年輕人，他們不只要被看見，更要學會主動參與、主動發聲。」

●藝術與科技共創

今年現場展區分為兩大部分：一邊是立方藝術學院實驗班學生的創作，強調在材料、結構上的探索與突破；另一邊則展示本次以「藝術與科技」為主題的徵稿競賽中的優秀作品。

觀眾可見孩子們天馬行空的創意——有作品利用太陽光影結合印刷與繪畫，呈現層層光影的實驗效果；也有學生設計聲控雕塑，能根據人聲指令變換色彩與旋轉；有學生以英式魚派為靈感製作雕塑，描繪被製成料理、仍仰望天空的魚群，寓意生命與自由的思考。

這場藝術節從構思、策畫到執行，幾乎完全由學生一手包辦。活動主持與拍賣師Jasmine Zhang現年16歲，她是本屆活動的小隊長。「我們就像是在經營一場真正的專案，每個人都有分工，」她笑說。「我得同時統籌流程、分配任務、迎賓、主持拍賣，有時候還得臨時解決問題。雖然很忙碌，但很有成就感。」

活動營運經理Sean Yao負責掌控整體流程，他形容自己像指揮交通的人：「現場隨時都有突發狀況，比如音響、燈光或動線問題，我得第一時間處理。這讓我學會冷靜與即時判斷。」

而負責後勤的Emily Wang則是幕後軍師，她從兩個月前就開始統計所有設備、物資與志工安排。「我建立了很多試算表，確保每一樣物品在對的時間送到對的地方，」她說。

除籌備團隊外，現場志工幾乎清一色是青少年。從入場報到、展覽導覽、秩序維持，到食物分發與互動遊戲，全由他們完成。

●為愛畫下色彩 為心傳遞溫度

活動善款的20%將捐贈給美國心臟協會（AHA）。鑽石吧市長鄧嘉猷鼓勵年輕世代關心心臟健康：「心臟病是可預防、可治療的疾病，一分預防勝過十分治療。這次的活動讓更多人認識心臟健康的重要，意義深遠。」

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）也到場本次讚揚活動：「你們將藝術與公益結合，讓創作超越畫布，真正改變世界。」她並頒發國會表揚狀，肯定Hello Art World與學生們三年來的貢獻。

本屆展出逾百件青少年原創作品，其中約20件實驗班作品與3件得獎作品進入慈善拍賣。拍賣由學生親自主持，現場氣氛熱烈。其中有作品拍出千元以上佳績，現場不時響起掌聲與歡呼。

據統計，「Art Can Share Love」舉辦三年來已籌得超過2萬6000美元善款，持續資助兒童醫院與公益組織。陳偉梅表示：「藝術的價值不只在被欣賞，更在能被分享。我們希望孩子從創作中學會關懷，從行動中感受力量。」

