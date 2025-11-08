民視新聞／綜合報導

隨著冬天到來，天氣逐漸轉冷，位於台北華西街夜市裡，藏著一間老牌的甜湯店，店家招牌的「燒麻糬」、「米糕粥」，已經在地飄香72年，以便宜又好吃聞名，目前業者傳承到第三代，高齡88歲老闆嬤，依舊每天到店裡顧店，有顧客從小吃到大，甚至特地帶外國朋友來朝聖，就為了嘗鮮這台灣道地的古早味。

用湯勺輕輕翻動黑糖熱鍋中的白色麻糬，慢慢熬煮煮到浮起來，變成一顆顆如拳頭般大小，盛鍋後再撒上花生碎點綴，就完成這道香甜又軟糯的"燒麻糬"。老闆堅持用國產糯米手工製作，光是一個晚上就能賣出上百份燒麻糬，位於華西街夜市的老牌甜湯店，在地飄香72年，不少顧客都是從小吃到大。

廣告 廣告





華西街飄香72年甜湯店招牌 燒麻糬日賣上百份

華西街夜市一間老牌的甜湯店，招牌「燒麻糬」、「米糕粥」在地飄香72年。（圖／民視新聞）





親手餵女友吃，一口接一口，除了燒麻糬，店家還有用二砂煮糯米，再加上桂圓肉製成的"'米糕粥"，以及前一晚就得費心熬煮數小時的紅豆湯、芋頭湯，全是必點招牌，老饕專程帶朋友來嘗鮮，還有新加坡觀光客前來朝聖，品嘗這雲林北港來的特有台灣味，目前業者已傳到第三代，現任當家的陳老闆和妹妹媽媽一起顧店，但其實不是從一開始，就打算接手家業。





華西街飄香72年甜湯店招牌 燒麻糬日賣上百份

雲林北港來的特有台灣味，目前業者已傳到第三代。（圖／民視新聞）





高齡88歲的老闆嬤翻著相簿，看著自己從23歲嫁到陳家，一路做到現在，滿滿回憶湧上心頭，直到現在她依舊每天到店內瞻前顧後，幫忙舀湯、送餐通通親力親為。去年業者將店面重新裝潢整修，但古早味的滋味不變，隨著冬天到來，冷颼颼的天氣來上一碗燒麻糬和熱甜湯，讓顧客暖在心頭。

原文出處：華西街飄香72年甜湯店招牌 燒麻糬日賣上百份

更多民視新聞報導

台版料理鼠王30cm巨物！親自試菜11萬網友傻眼

彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞

"全台最大旅展"首假日! 飯店業者推餐券.住宿券促銷

