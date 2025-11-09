華西街「時代的眼淚」？ 70年老店關 必比登「菊花麵」成絕響

70年老字號麵館「昶鴻麵點」，店家近期卻突然公告歇業。（圖／翻攝自Google maps）





位在萬華華西街70年老字號麵館「昶鴻麵點」，最有名的就是那一碗濃郁暖胃的「菊花麵」，不只連5年入選米其林必比登推介，也是歌手蕭敬騰的愛店。沒想到店家近期卻突然公告歇業，原本以為是暫時休息，沒想到是老老闆要退休，讓不少在地人不捨，更感嘆華西街的沒落。

大骨老薑熬製湯頭，放上大塊嘴邊肉，肉片膠質紋理，讓他獲得「菊花麵」美名。口感醇厚帶點辛辣，家常卻令人難忘，不只連續5年獲得米其林必比登推介，更是知名歌手蕭敬騰愛店，不過如今成為絕響。

廣告 廣告

開業超過70年，萬華華西街老字號麵店「昶鴻麵點」，幾個月前就貼上了告示，說要休息，但休到什麼時候再奉告，但沒想到這一別即是永別。70年經典告終，讓不少在地人客超不捨，附近店家透露，會歇業是這原因。

菊花麵鄰居孔老闆娘：「（老闆、老闆娘）年紀都大了，都快80歲的人了，二代、三代都各自有各自工作。很多人都覺得很可惜，因為畢竟現在老味道的東西太少了。」

顧客：「當然捨不得啊，好幾十年在這邊啊，每樣東西都很好吃，很多人啊，滿可惜的，覺得（老闆）是滿好的人。」

老饕們好感嘆，畢竟華西街「六大必吃」就是「必比登三雄」昶鴻、源芳、小王煮瓜，加上老字號阿義、大鼎和郭家炒牛肉，現在缺一角，整條街，似乎也不如從前來的熱鬧。

華西街在1980年代以殺蛇秀聞名，鼎盛時期整條街常被擠到水洩不通，不過如今多數蛇肉店變成按摩店或服飾店，整條街也變的相對冷清。隨著保育觀抬頭，1990年起禁止公開表演殺蛇叫賣，也讓蛇肉店一家接著一家關，幾年間從十幾家，現在關到只剩一家。

廣告 廣告

華西街蛇鱉肉店老闆娘：「差別好大好大，現在人家來這邊都說變成越南街，不是華西街。」

顧客：「前面地方那個按摩館太多，本來有店家很多，現在都...。」

華西街式微，不論是店家還是久沒來顧客都有感，只盼僅存幾大名店，經典好味道能夠毅力不搖。

更多東森新聞報導

飄香超過70年 萬華必比登名店「昶鴻麵點」熄燈

必比登名店HOLD不住！豬瘟衝擊「停業、停賣」虧損慘

連2屆必比登「清粥小菜」驚傳頂讓 員工證實了

