華視主播性騷同事被「記大過」懲處！受害者仍在看身心科

華視性騷擾案歷經兩個多月調查後，5日正式公告懲處結果，該名資深台語男主播因「個人言行不當」，依「獎金核發暨員工獎懲管理辦法」第13條第7款規定記大過一次。

華視爆出資深台語男主播涉嫌性騷。（圖／翻攝自Google Map）

受害女同事對此回應表示尊重公司處置，也感謝協助的同仁，但強調「如今仍在看身心科，努力修復心裡痛苦」。

該名具有20年資歷的已婚台語男主播，遭控自2019年起便陸續以「想念妳」等曖昧訊息對女同事騷擾，甚至多次暗示要為女方按摩，並以「教學」名義與其進行肢體接觸。

廣告 廣告

受害女同事曾一度向華視前主管求助，卻未獲適當處理，最終才向勞工局提出申訴。男主播當時仍稱「只是對方主觀感受」，否認有任何冒犯意圖。

華視驚爆一名具有20年資歷的已婚台語男主播，遭爆長期對女同事進行性騷擾，行為持續長達5年之久。（圖／翻攝自Google Map）

對於調查結果，受害者表達不滿，「針對碰觸大腿根部認定不成立這很離譜，尤其是他碰完後的說詞不是『不好意思』，而是『妳穿這長褲不熱嗎？』，顯見其蓄意」。她透露，男主播在新聞爆出後立刻遭停播，但被調查兩週後已回公司上班。

華視先前聲明中表示，公司對職場性騷擾向來「零容忍」，依《性別平等工作法》設有「性別平等工作暨工作場所性騷擾申訴處理委員會」，歷來皆依程序公正處理申訴案件。華視強調將持續配合調查，若有進一步事證，將依規定從嚴處置；同時也會妥善照顧受害者權益及身心安全。

《中天關心您 | 拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

保護專線：113/ 110

婦女救援基金會：02-2555-8595

現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

中職/台鋼25人名單外選手看不上眼？ 樂天解釋拿全額轉隊費原因

中職/再見了統一獅！ 林岱安傳7年約轉投富邦悍將懷抱

中職/2026年賽程出爐！3/28猿象大巨蛋開幕戰