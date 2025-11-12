華視勞資糾紛 正職4員工二審獲判工資補償
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
中華電視公司在108年4月間遣散10名員工，其中有8人，主張講遣散無理，經台北市政府勞動局申請勞資爭議調解不成立，8人向台北地院提告確認僱傭關係存在，及延長工時工資及特休未休工資補償，一審8人敗訴，上訴二審；高院民庭今（12）日判決，潘雅雯等4名正職員工分別獲判近20萬元的延長工時工資及特休未休工資補償。可上訴。
高院判決華視應給付的延長工時工資及特休未休工資補償分別為潘雅雯17萬9131元、陳政哲18萬6641元、劉希筠17萬6617元、任念珠18萬199元。
被華視資遣的8名員工提告主張，他們分別自73年至100年間到華視任職，不料，華視公司於108年4月22日以勞動基準法第11條第2款為由，終止兩造間勞動契約，但華視終止勞動契約時仍新聘多名員工，未盡安置義務，違反解僱最後手段性原則，解僱自非合法。
潘雅雯等4人均為全職員工，華視以他們工資按件計酬，拒絕給付特休未休工資補償及延長工時工資，且將部分字幕播打工作外包，造成他們每月工資低於基本工資，華視應給付他們105至108年間與基本工資間之工資差額，106、107年間之特休未休工資補償，另給付劉希筠、任念珠延長工時工資。馬慧娟每月工資原為5萬7650元，華視未經馬慧娟同意二度降薪，至108年4月22日止短少共計10萬9467元，華視應給付工資差額。
高院合議庭審理認為，華視101年至107年間連年虧損，且未有未盡安置義務，違反解僱最後手段性原則情事，則華視依勞基法第11條第2款規定終止兩造間勞動契約，洵屬有據。故員工訴請確認兩造間僱傭關係存在，請求華視按月給付他們工資，難認有理。
但是，潘雅雯等4人為全職人員，華視於105至108年間未供給充分之工作，致 其等每月受領工資未達基本工資，故潘雅雯等4人得請求給付與基本工資間之工資差額。另勞基法及華視工作規則關於特別休假規定並未排除按件計酬員工之適用，故潘雅雯等4人得請求給付106、107年間特休未休工資補償。
劉希筠、任念珠等2人未依華視工作規則申請加班程序並經直屬主管機關核准，故不得請求給付延長工時工資。另馬慧娟於104年度、105年度考績評分丙等，且無考績點數可扣，華視得依薪資管理準則予以降薪，故馬慧娟請求工資差額，難認有據。
合議庭審酌，潘雅雯等4人依其等與華視間勞動契約之約定、勞基法第38條第4項規定，請求華視分別給付潘雅雯17萬9131元、陳政哲18萬6641元、劉希筠17萬6617元、任念珠18萬199元，為有理由，應予准許，逾此範圍所為之請求，則屬無據，不應准許。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
臺東市衛生所整修升級進入驗收 饒慶鈴宣布11位醫事人員加薪升等
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】臺東市衛生所作為縣內重要的公共衛生服務據點，自民國97年啟用至今，原有空間互傳媒 ・ 17 小時前
昔陷產後憂鬱！虞承璇返職場讚老公神隊友 認「封肚」曝心聲
有「最正主播」之稱的虞承璇，2020年與機師張睿達結婚，婚後育有一雙兒女。她去年產後復出，不到一年卻因合約期滿離開待了10年的主播台，當時一度以為自己就此告別新聞圈，把重心轉向心中一直想推廣的「兒童讀物」。然而命運轉了個彎，她沒想到自己會因華視的邀約，再度回到熟悉的主播台。自由時報 ・ 1 天前
宋燕旻愛滑Threads「曾點餐送網友」 結婚4年曝生子規劃
華視主播宋燕旻在華視一待就是16年，她笑稱自己是「華視地基主」，佛系工作的她自嘲最大煩惱是「三餐吃什麼？」，她結婚4年被問及生子規劃，幽默表示：「爸爸要我別殘害其他人。」宋燕旻擔任主播已有5年，過去她主要播晨間新聞，現在則改為播晚間7點新聞及晚上11點新聞，她直呼作息變超多，「現在到下班時間朋友都睡自由時報 ・ 1 天前
「你們公司有發年終嗎？」不到七成企業確定會發年終獎金 創四年來次低水準
時序已進入第四季，企業開始進入密集的「員工考核期」！雖然經濟成長率有機會「保四」信傳媒 ・ 2 小時前
求職民眾應注意職缺薪資範圍 保障自身權益
雇主招募或僱用員工，不得有提供職缺之經常性薪資「未達新臺幣四萬元」而「未公開揭示或告知」其薪資範圍之情事，就業服務法第5條第2項第6款規定，雇主不論透過報紙廣告、官網、布條、人力銀行或社群平台等方式刊登廣告求才，該職缺之每月實際經常性薪資未達四萬元，皆應依法揭示薪資範圍。如違反規定者，依同法第67條第1項規定處六萬元以上三十萬元以下罰鍰。縣府社會及勞動局林志忠局長呼籲所有求職民眾，求職時應先了解職缺的薪資範圍，如發現雇主提供職缺的薪資未依法刊登，可檢具相關具體事證向縣府反映，以保障自身求職權益。 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
打破放颱風假「才放帥照」慣例 蔣萬安笑稱：依科學專業數據做決定
鳳凰颱風侵襲台灣，中南部地區多數縣市今（12）日都放颱風假，昨（11）日晚間台北市長蔣萬安在臉書宣布今天正常上班上課時，特別放上清楚露臉照公告，他今天就被記者問到「是不是打破放颱風假才放帥照的慣例？」蔣萬安笑稱，「就是依照科學、專業的數據做決定。」鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
比DDR4、DDR5更飆！大咖法人揭記憶體「1產品」漲勢看不到盡頭 華邦電躺賺8字頭？最新目標價、EPS一次看
HBM與大容量DDR5位元需求高速成長將維持數年，且因產能及資本支出排擠效應而使其他領域的DRAM產品，同樣出現供不應求的局面。其中，DDR3 4Gb(512Mx8)每顆現貨價10月起持續飆漲，11月11日已升抵3.44元美元，較10月合約價的2.2元美元，溢價56%，法人預期，使華邦電成為最大受益者，目標價上調至75元，不僅暫居土洋法人之最，距「8字頭」又更進一步。中時財經即時 ・ 18 小時前
減班休息勞工再充電計畫 中彰投分署：勞工月訓練津貼最高17210元
面對美國關稅政策等國際情勢的衝擊，製造業接單減緩，部分企業採取減班休息的方式作為因應。為協助產業穩定與勞工安心，勞動部除針對製造業9大行業推出「強化版僱用安定措施」外，更進一步推動「減班休息勞工再充電計畫」，不限產業別，凡受影響實施減班休息的企業或勞工均可提出申請。勞動力發展署中彰投分署鼓勵企業善用政府資源，讓「減班」成為蓄勢待發的中場休息，該計畫提供企業最高350萬元的訓練補助、勞工每月最高1萬7,210元的訓練津貼，助力勞工補能量、企業再起飛！（如圖）中彰投分署指出，「減班休息勞工再充電計畫」可輔導企業規劃辦理內部訓練，亦可由勞工自行參訓。為提高彈性，該計畫放寬「減班時段參訓」限制，勞工只要在減班期間內參與公司訓練課程，或是分署自辦、委辦或經認定課程，包含「勞動力發展 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
慣老闆被打臉！中高齡求職不求薪水真相曝！ 只求離家近其他不陪你演！
台灣社會加速邁入超高齡化，職場勞動力版圖正全面重塑。104人力銀行旗下104高年級今（12）日最新發布《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》揭露殘酷真相：儘管標示歡迎或曾邀請中高齡面試的企業比例已提升至54%，但實際友善中高齡的職缺卻僅有28%，仍不到三成。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
退伍軍人成詐騙目標 官方提醒：勿信未經認證協助者
加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在退伍軍人節前夕發布消費者警示，提醒退伍軍人及其家屬提高警覺，防範針對軍人族群的各類...世界日報World Journal ・ 19 小時前
北市推友善廁所認證 盼照顧不同性別、年齡需求
（中央社記者陳昱婷台北12日電）推動多元包容理念融入日常生活，台北市社會局今天起受理友善廁所標章認證申請，評估指標納入安全、隱私及通用性，盼讓帶著女兒的爸爸、陪同爺爺的孫女都能自在如廁。中央社 ・ 18 小時前
9m88拍《女孩》太入戲 殺青難抽離「對身邊人不耐煩」
【緯來新聞網】由金馬影后舒淇首次自編自導劇情長片《女孩》，集結邱澤、9m88、白小櫻，以及金馬獎最年緯來新聞網 ・ 17 小時前
綁架案扯出毒品案 紐約警在南布碌崙繳獲644磅大麻
一名駕車男子在布碌崙(布魯克林)戴克高地遭三名劫匪截停，劫匪不僅搶走了受害者的錢包和手機，還劫持了受害者。事發車輛後來在...世界日報World Journal ・ 18 小時前
中壢後站斥資10億蓋滯洪池 地方指一場雨就半滿
為了解決中壢後站區域淹水問題，市府在中壢運動公園區段徵收工程區內新建滯洪池等設施，不過今（2025）年4月一場強降雨，滯洪池被路面漫過的水填到半滿，且黃屋庄溪至中山東路普仁橋瓶頸段改善困難，地方擔憂滯洪池完工後的排洪效能。公視新聞網 ・ 18 小時前
中午來開匯／嚴守不相干人不得知悉 黃介正指379封電報僅呈國民黨主席
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹今（12）日專訪淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正，聚焦國民黨中央交接、國際部用才與駐美代表處重新掛牌等議題。黃介正說明，已於10月31日下班後結束在黨中央4年的工作，離開前寄信給所有外國駐台代表處與外媒朋友，告訴他們「今天是一個告別，但我不會離開」，自...匯流新聞網 ・ 18 小時前
9m88自曝拍《女孩》太入戲難抽離 長達2個月「對身邊人不耐煩」
由舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，集結北邱澤、9m88、白小櫻及林品彤等實力派演員演出。《女孩》近日再傳捷報，獲選為2025年新加坡國際影展（SGIFF）開幕片，舒淇將率領主演9m88與白小櫻出席開幕活動。而9m88先前也在受訪時坦言，拍攝後難以抽離情緒，「有一兩個月都對身邊的人不耐煩」，形容這次演出像是一場自我療癒。中天新聞網 ・ 18 小時前
一般安全帶與鋁合金快扣式安全帶的差異？
一般安全帶與鋁合金快扣式安全帶的差異？Yahoo特別企劃 ・ 18 小時前
颱風雨轟宜蘭！蘇澳中山路淹成汪洋 變電箱爆炸竄火光
鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳！中山路一段水淹到一層樓高，全聯賣場旁還有一處變電箱爆炸，整條街區陷入一片漆黑。居民紛紛逃難，有車主說10分鐘就滅頂，車內全是爛泥巴，損失慘重。蘇澳24小時累積雨量高達523毫米，2日累積雨量651毫米，多處出現大範圍淹水，災情觸目驚心！TVBS新聞網 ・ 18 小時前
雲林路口驚悚車禍！轎車失控連車帶人衝店釀4傷 監視器畫面曝光
事發當時，受害者正在店門口聊天，未料下1秒就被失控車輛撞進店內，連停放的機車也被撞翻，現場1片混亂。警消接獲報案後迅速趕往現場，將4人送醫治療，所幸經診斷皆為輕傷，無生命危險，未有人被車輛捲入底下。警方調查指出，邱女駕車先將吳男駕駛的轎車保險桿撞掉後，失控左...CTWANT ・ 18 小時前
影/高雄警匪搏鬥！竊嫌抄「羅賴把」拒捕 遭壓制逮捕
高雄市警察局三民第二分局昨（11）日下午成功偵破一起機車竊盜案，被害人指停放於大昌二路上的機車遭竊，經調閱沿線監視器後，2小時內在仁武區仁和街發現遭竊車輛及竊嫌，但黃姓竊嫌（48歲）在逮捕過程中拒不配合，持螺絲起子攻擊員警並駕車準備逃離，最終還是遭警方強制逮捕。中天新聞網 ・ 18 小時前