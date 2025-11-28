華視團隊最前線觀察！ 志工輪班整理.自製分類地圖

香港 / 綜合報導

香港宏福苑大火善後工作，還在進行當中。華視新聞採訪團隊持續守候在現場帶您深入觀察，發現來自各界的大量愛心物資，源源不絕湧入現場，有大批青年志工自發性輪班，被形容很像台灣花蓮馬太鞍溪洪災後，鏟子超人進駐光復鄉的翻版！不過香港大埔的民間物資站，不靠政府介入，是年輕人透過網路號召，因為規模大，志工還手繪地圖，讓受災戶清楚知道，到哪裡能拿到什麼物資！

記者孫宇莉說：「志工手繪地圖，指引物資，通通分區擺放，想要找什麼東西，透過地圖一目了然，讓整個物資站井然有序。」一塊塊紙板上用麥克筆手繪手寫，不管是日常用品床墊棉被，詳細指引一目瞭然，連衣物都清楚分類，不只尺寸分門別類，就連孩子的還細到分幾歲到幾歲。

廣告 廣告

商場一樓廣場滿滿都是人，物資站規模大每個分類點，都有好幾位志工有的整理，有的替受災戶解答拿東西，就形容是台灣光復鄉鏟子超人的翻版，不只志工湧入幫忙，還有大量物資都來自民間。

志工楊先生說：「我們這邊也有13個，14個(志工)左右，(沒想到大家這麼熱烈)，對，真的太有愛了，大家，香港人真的，獅子山精神真的太好了。」大型物資站再第一線滿足受災戶需求，年輕人全都是自發性網路號召，響應的人數多到超乎預期，還能維持秩序，但也有部分的人被質疑，似乎濫用愛心。

志工林小姐說：「推著車子，然後有的婆婆，公公，拿啊拿啊拿，反正不用錢，就隨便拿這樣子，我就看了這個心裡不舒服，因為這邊交通非常擁擠，真的是我們的義工，一點點從火車站那搬過來，但是他們就這樣子，我覺得有點濫用，心裡不舒服。」

記者孫宇莉說：「志工團隊他們也提到，他們現在會非常嚴格把控，包括來領取物資的相關民眾。」記者孫宇莉說：「他們也會確認說，(災民)他們是否是真的有需要。」

走一趟物資站幾乎就能滿足基本需求，但眼看家園已付之一炬，受災戶悲從中來更不知何去何從，來自各地的志工也提供情緒支援，有專門的輔導志工陪伴排解心理的難受，希望透過一己之力幫助每個需要的人度過難關。

原始連結







更多華視新聞報導

香港宏福苑大火 志工冒險搜救寵物

愛心湧災區！ 港人自組「步兵」搬運物資進站

華視新聞雜誌榮獲「2025新聞報導人權貢獻獎」

