華視歲末點燈活動登場！ 迎接璀璨十二月

台北市 / 綜合報導

歲末將至，華視也以1場溫暖的點燈儀式，點亮歲末的光輝時刻。下午活動熱鬧非凡，從耶誕市集到各式美食，員工們齊聚一堂共襄盛舉，提前在公司迎接節慶氛圍。

華視新聞主播雷雅說：「創意無限公益向前。」董事長總經理與華視主播們齊心按下燈球，剎那間廣場燈飾光芒綻放，耀眼點燈也為璀璨的12月揭開序幕。公廣集團董事長胡元輝說：「每次到了耶誕夜或者耶誕節氣氛的時候，常常在這樣的氣氛中感染，就兩個字就是平安，所以我很想藉這個機會祝福所有的同仁，不只有今年的平安，而且擁有每一年每一天的平安。」

大廳昨(3)日下午熱鬧非凡，披薩炸雞各式美食都能盡情享用，鏡頭往旁邊看員工還能從耶誕市集中，買到實用家電或是心儀小物，而對於明年大家都充滿期待，華視總經理劉昌德說：「希望能夠在原來多元活力的基礎之上，再往創意還有公益來做一個前進，明年我們也會繼續這些好的，不管是專案節目跟新聞，大家再一起努力再創高峰。」

期許2026持續向前，而回顧2025，今年的大家也都卯足全力產出優質作品，華視新聞主播雷雅說：「首先呢我們在新聞方面，恭喜高峰會『守住裂縫中的孩子』，這次是獲得了『全球華文永續報導獎』恭喜他們。」

新聞部分除了新聞高峰會，華視新聞雜誌也憑藉優異作品榮獲新聞報導人權貢獻獎、金馬獎等多個時段收視也有傑出表現，戲劇層面阿榮與阿玉勇奪金鐘最佳編劇，掌聲中華視將帶著滿滿能量，繼續將最好的作品最溫暖的故事帶給每一位觀眾。

