華視爆男主播性騷女同事被「全面封殺」 最新懲處出爐了

華視今年9月捲入性騷爭議，傳出台語男主播性騷女同事，當時公司高層已下令該名男主播全面停播，不但不能上鏡，也不得再讓其聲音出現在頻道上，包含台語新聞與任何小單元的配音都全部禁用，形同「全面封殺」。今（5）日懲處決議出爐，記大過一次。





據了解，傳出性騷案件的是資深且有家室的台語主播，5年來常傳逾矩訊息給有家室的女員工，讓該名女員工不堪其擾，最終告到勞工局。而該名男主播得知此事時，配偶就在旁邊，男主播說讓對方主觀感受不好，該跟她道歉，但強調沒冒犯她的意思。



當時華視強調，針對本案，華視將積極進行調查。若查證屬實，將依公司規範嚴懲不貸，也會確保當事人之權益及照顧其身心安全。本公司將持續強化員工性平教育，確保每位員工都能在安全與互相尊重的環境中工作。



華視也表示，對於職場性騷擾零容忍，並始終致力於維護員工權益。華視依《性別平等工作法》等相關規定，設有「性別平等工作暨工作場所性騷擾申訴處理委員會」，過往亦遵循法規及內部規定，公正公平處理申訴案件。



根據媒體《自由時報》報導，華視今祭出懲處，以違反公司職場倫理，依「獎金核發暨員工獎懲管理辦法」第十三條第七款予以記大過一次。





《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

