華視益智綜藝節目迎「一千集」 多次獲金鐘獎肯定

華視招牌益智綜藝節目，自從2006年開播以來，至今已經播出19年，節目即將迎來第1000集，當中來賓們將扮演成古今中外的人物跟主持人們互動玩遊戲。華視總經理劉昌德說，就像是2006年在大聯盟的王建民一樣，每週以穩定的品質持續播出，就是節目的精神。

華視招牌益智綜藝節目，從2006年5月開播以來節目至今持續製作19年，如今即將迎來歷史性的第1000集，節目中以經典又創新的遊戲設計為主，在每個週末禮拜六晚間播出，已經成為假日中不少民眾在家會鎖定的綜藝節目之一。

節目也屢次獲得金鐘提名跟獲獎肯定，主持群中藝人徐乃麟以及曾國城更是從開播以來主持到現在，完整走過這個節目19年的歷史，節目主持人曾國城說：「在這個世道，我們還能做20年是非常的感動，一千集聽說是全華視唯一一個一千集的節目，所以這個是所有朋友對我們的支持。」

節目主持人徐乃麟說：「真的不簡單，這個20年，我一直跟周遭的好朋友說，這是我人生最快樂的節目，跟我太太有時候禮拜六晚上，我們還會再看的節目。」華視總經理劉昌德也在1000集拍攝特別企畫中到場，他說這個節目，就像是過去曾在大聯盟投出輝煌成績的投手王建民一樣，有穩定的品質和收視率持續到現在。

中華電視公司總經理劉昌德說：「我們從2006到現在，就像當年的王建民，我們每一週，每一集慢慢做，有品質，有收視率，就像當年王建民一季就可以拿19勝，然後穩定的輸出，這個就是我們節目的精神。」節目第1000集特別企 畫 ，除了有多項經典遊戲，也將會在節目中看到主持人跟裝扮成古今中外人物造型的來賓們最爆笑機智的精采瞬間。

