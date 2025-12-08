華視耶誕點燈點亮《創意無限 公益向前》

▲ 董事長、總經理以及華視主播群一同點燈由左至右林玉珍、林仙怡、羅意瑾、虞承璇、劉昌德、胡元輝、莊惠琪、宋燕旻、雷雅

台北市 / 陳昱秀

華視於12月3日舉辦《創意無限 公益向前》耶誕節點燈活動。董事長胡元輝及總經理劉昌德率領主播群一同點亮燈飾，以最溫暖的光與最真誠的祝福，陪伴大家迎接即將到來的2026年。胡元輝送給大家『平安』兩個字，表示：「祝福所有的同仁，不只今年平安，也能擁有每一年、每一天的平安！」

胡元輝董事長2026展望致詞

華視主播們換上富含節慶氣氛的耶誕造型亮相，主播虞承璇暖心的說：「希望我能將心中的想像與愛，化作能陪伴孩子與家庭的作品，讓生活多一點美好。」主播宋燕旻也興奮地說：「2026希望可以把更多時間用來陪伴父母，把握跟家人相處的時間，也希望能成為一個自律的人，然後減肥成功！」午間主播雷雅則表示每年的12月是她最喜歡的月份，除了節日很多，重點是，這是一個回顧過往，重新整理同時又能調整腳步，準備迎接新的一年的重要月份。

華視主播群由左至右林玉珍、羅意瑾、虞承璇、宋燕旻、莊惠琪、雷雅

劉昌德勉勵所有同仁：「希望能在今年多元活力的基礎上，再往明年的創意、公益來前進」，他更表示，華視不僅勇奪多項重要獎項，在運動賽事轉播上包括亞錦賽及美國大聯盟轉播都有很好的表現，並期盼明年再創高峰！

劉昌德總經理2026展望致詞

華視不論在新聞、戲劇或是節目方面，都持續不斷創新並推出優質內容，2025年【阿榮與阿玉】榮獲【金鐘戲劇節目-編劇獎】，華視新聞專題也創下亮眼成績，高峰會【守住裂縫中的孩子】獲得【全球華文永續報導獎】、華視新聞雜誌追蹤重大冤案獲得【2025新聞報導人權貢獻獎】，此外11月22日金馬獎時段的收視也名列第一。迎接2026首先登場的是12月13日由綜藝天王胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭以及全方位藝人歐漢聲聯手主持的【週末最強大】，後續重量級優質戲劇《無罪推定2》、《宅男打籃球》、《華麗計程車行2》也即將陸續與觀眾見面。

