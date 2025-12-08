華視董事長胡元輝率主播群祝福迎新 宋燕旻喊話「2026要多陪家人、減肥成功」

主播宋燕旻（右3）許願2026要減肥成功。（圖／華視提供）

華視於日前舉辦「創意無限 公益向前」耶誕節點燈活動，由董事長胡元輝及總經理劉昌德率領主播群一同點亮燈飾，以最溫暖的光與最真誠的祝福，陪伴大家迎接即將到來的2026年。胡元輝董事長現場送給大家「平安」兩個字，表示：「祝福所有的同仁，不只今年平安，也能擁有每一年、每一天的平安。」

華視主播們紛紛換上富含節慶氣氛的耶誕造型亮麗現身，主播宋燕旻興奮地說：「2026希望可以把更多時間用來陪伴父母，把握跟家人相處的時間，也希望能成為一個自律的人，然後減肥成功！」主播虞承璇暖心期盼，能將心中的愛化作能陪伴孩子與家庭的作品，讓生活多一點美好；午間主播雷雅則表示，12月是她最喜歡的月份，除了節日多，更是回顧整理、調整腳步迎接新一年的重要時刻。

劉昌德總經理勉勵所有同仁：「希望能在今年多元活力的基礎上，再往明年的創意、公益來前進。」他細數華視今年表現亮眼，不僅勇奪多項重要獎項，運動賽事轉播包括亞錦賽及美國大聯盟轉播都有很好的表現，期盼明年再創高峰。

華視董事長劉昌德、總經理胡元輝，與林玉珍、林仙怡、羅意瑾、虞承璇、莊惠琪、宋燕旻、雷雅等華視主播一同點燈。（圖／華視提供）

