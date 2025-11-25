華視「新聞雜誌」榮獲「2025新聞報導人權貢獻獎」

台北市 / 綜合報導

來看獲獎的最新消息，由中華人權協會，所舉辦的「2025年人權貢獻獎」今天揭曉，中華電視公司，「華視新聞雜誌」節目，榮獲「2025新聞報導人權貢獻獎」。

播出超過44年的華視新聞雜誌節目，自2013年報導台中后豐大橋案，十多年來持續關心並追蹤多起台灣重大冤案。包括已經平反的蘇炳坤、鄭性澤、謝志宏、林金貴案等。

2025年華視新聞雜誌採訪團隊，申請進入泰源監獄採訪，並找到關鍵證人，報導房仲蕭明岳，被控涉入跨國運毒案的始末，為人權伸張，與揭露事實真相不斷努力。

節目前後兩任製作人陳汎瑜、李婉婷，齊心協力、目標一致，從專題製作規劃、記者實際採訪追蹤記錄，十多年來，致力於捍衛司法人權，搶救受冤家庭，獲得「2025新聞報導人權貢獻獎」。

