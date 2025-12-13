華視《星廚之戰》姚淳耀陷淘汰危機 霸氣喊「拿第一」

記者周毓洵／臺北報導

華視《星廚之戰》戰況白熱化，本週正式進入六強關鍵賽播出的最新一集中，姚淳耀與主廚Will高郁皓因上週成績不理想，雙雙跌入淘汰危險名單，面臨「輸了就回家」的殘酷生死戰，壓力瞬間拉到最高點。姚淳耀與Will高郁皓對視後毫不退縮，直接放話：「好殘酷！我們一定要拿第1名！」展現強烈求生意志。

本週競賽主題為「搭餐酒」，選手需至少完成一道可搭配純飲威士忌的料理。面對背水一戰的局面，姚淳耀與Will高郁皓對視後毫不退縮，展現強烈求生意志。為求穩中求勝，兩人選擇最熟悉、最有信心的和牛鐵板料理應戰，希望以穩定火力殺出重圍。

林予晞首次與主廚鄭淳豪合作，挑戰改造蘇格蘭經典料理「肉餡羊肚（Haggis）」，改以雞翅包裹雞內臟呈現。過程中林予晞事後才向鏡頭自爆，其實「非常不敢吃內臟」，但當下看到主廚期待的眼神，完全說不出口拒絕，只能默默硬撐，還對著鏡頭小聲道歉：「Ricky對不起，我跟你撒謊了。」意外成為節目中的可愛亮點。

胡宇威則首次告別長期搭檔鄭淳豪，改與主廚施捷夫聯手挑戰高難度鴨肉料理。胡宇威在廚房中的臨場反應與執行力，讓施捷夫主廚大讚：「幾乎不需要磨合，他真的很強。」然而，比賽最後三分鐘鴨肉出爐時，施捷夫卻發現烹調狀態不理想，卻已來不及補救，情緒瞬間潰堤，背對鏡頭落淚自責，坦言這是自己比賽以來「最嚴重的一次失誤」。面對主廚的失落與懊惱，胡宇威站在一旁既心疼又無助，直言：「他真的太失落了，我不知道該怎麼把他拉起來。」緊繃情緒讓比賽現場充滿張力，也讓評審結果更加難以預測。

