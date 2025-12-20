華視《星廚之戰》淘汰賽壓力炸裂 安心亞苦笑：如感情路坎坷

記者周毓洵／臺北報導

華視《星廚之戰》淘汰賽正式進入白熱化階段，距離晉級舞台只剩一步之遙，本週競賽不只拚廚藝，更直接決定命運走向。六位頂尖名廚與六位明星廚助全力搶攻「安全組」席次，成功者可在下一輪握有「免死金牌」，未進安全組的隊伍，下一場比賽最後一名將立刻淘汰，殘酷賽制讓現場壓力全面炸裂。

目前仍留在場上的名廚包括Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁皓、陳勇孝與鄭淳豪，明星廚助則由安心亞、林予晞、胡宇威、姚淳耀、蔡詩芸與白潤音並肩作戰。本週競賽主題為「風味結合」，必須從酸、甜、苦、辣、鹹、鮮中融合兩種截然不同的味覺，考驗的不只是技巧，更是創意與平衡感。

抽籤現場氣氛緊繃，施捷夫一看到「甜」立刻苦笑求饒，直喊最怕再做甜點；Will高郁皓則信心滿滿，認為題目「夠刺激、也夠好玩」。林予晞本週再度與主廚鄭淳豪搭檔，雖希望延續默契，卻也因選擇變多感到壓力倍增，她罕見在鏡頭前吐露心聲，自嘲自己像電影裡的「世界上最爛的人」。安心亞同樣有感而發，分享一路比賽下來的心情轉折，坦言「心被傷過幾次就會慢慢麻痺」。鍾欣凌立刻神補刀，笑問她是否覺得過程像談感情，安心亞苦笑回應「都很坎坷」，逗得全場大笑。

比賽過程意外不斷，安心亞在備料時不慎切傷手指，血流不止緊急送醫護站處理，回到賽場後又在刨檸檬皮時再度刮傷，讓人看了都替她捏把冷汗。搭檔Jessica林佳蓉立刻暖心安撫，安心亞也笑說這是第一次在料理中受傷，「感覺離廚師又更近一步」。而在吃評環節，鄭淳豪與林予晞大膽挑戰冷盤，Will高郁皓與蔡詩芸則因評審低聲討論而緊張到不行，誰能成功挺進安全組，成了本週最大看點。

