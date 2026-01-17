華視《星廚之戰》胡宇威驚語：「我最後悔！」

記者周毓洵／臺北報導

《星廚之戰》歷經近四個月高壓錄影，本週迎來最終決賽，明星廚助胡宇威卻在關鍵時刻語出驚人：「我最後悔！」讓全場瞬間安靜，也為總冠軍之戰增添更多話題與張力。

《星廚之戰》進入最後關頭，場上僅剩四位頂尖名廚Jessica林佳蓉、Will高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，搭配三位明星廚助林予晞、胡宇威、姚淳耀聯手拚戰。總冠軍賽開始前，鍾欣凌好奇問大家：「錄了快四個月，有沒有人覺得後悔？」沒想到現場竟出現一片舉手潮。姚淳耀立刻補一句「我後悔沒有早點來！」被虧求生欲超強；而胡宇威則直接喊出「我最後悔！」成為全場焦點，隨後才笑著解釋是因為集數太少、挑戰不夠多，讓名廚鄭淳豪立刻接話招募：「我們店裡有缺人！」現場笑聲不斷。

廣告 廣告

最終決戰正式引爆，胡宇威所屬組別竟發生「撞菜」意外，讓他當場崩潰又無奈；姚淳耀則再次陷入「馬鈴薯地獄」，苦笑說：「這根本是我的馬鈴薯進化史。」點餐環節更出現爆單盛況，驚人的點單數量讓明星廚助們全數傻眼。

成績揭曉前，姚淳耀感性表示，透過比賽真的感覺到自己的成長；林予晞則分享，爸爸等了四十年，終於吃到她親手做的料理，讓鍾欣凌忍不住讚嘆「很感人！」節目最終以總營業額扣除成本計算積分，定價策略影響高達三成，究竟誰能在最後關頭勝出，成為最大懸念。

胡宇威在錄影現場語出驚人喊「我最後悔！」引發全場關注。（華視提供）

林予晞分享林爸爸等了四十年，終於等到她做菜給他吃。（華視提供）

姚淳耀再度陷入「馬鈴薯地獄」，自嘲每集都在進化馬鈴薯泥。（華視提供）