華視《週末最強大》第2季 原班人馬重磅回歸

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記者王丹荷／綜合報導

華視旗艦綜藝節目《週末最強大》第2季原班人馬重磅回歸，華視今（10）日釋出最新預告，除了藝人周曉涵、王少偉、白雲現身力挺，綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲3位巨星也繼續坐鎮，在預告中合體高喊：「我們回來了，等你來相挺！」正式宣告第2季將於7月暑假檔期強勢回歸每週六晚間8點檔黃金時段，其中陳亞蘭的全新造型隨即引發網路熱烈討論。

原來，第1季古裝單元「現代包青天」播出後廣受好評，華視決定乘勝追擊，正式宣布第2季將持續推出更多經典的搞笑短劇，準備陪觀眾朋友歡度暑假時光。陳亞蘭卸下第1季「包青天」的招牌黑面扮相，胡瓜、歐漢聲也不再化身衙門護衛「王朝、馬漢」，3人這次換上氣質華貴的古裝華服，以風度翩翩的公子造型登場，展現截然不同的反差魅力。

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其中，陳亞蘭更直接化身為「唐伯虎點秋香」中的主角唐伯虎，儒雅又帶點風流的俊美形象令人驚豔，英氣逼人的帥氣扮相，讓錄影現場的女性工作人員忍不住直呼：「真的好帥！」至於胡瓜、歐漢聲在全新短劇《唐伯虎點秋香》中扮演爆笑的新角色，兩位主持人先向觀眾朋友賣個關子，希望觀眾朋友能期待7月全新1季的播出。

歷經近半年的籌備期再度回歸錄影，胡瓜一現身便坦言「很期待也很緊張」，他認為，現今綜藝節目採取季播形式是潮流，反而能讓觀眾保留新鮮感與期待感，直言：「好吃的東西不要一直吃，休息個半年再回頭看，能量會更大！」胡瓜笑說，許多人都會與他討論劇情，還不斷稱讚亞蘭姐扮相很帥，甚至太太會禁止老公收看，「因為先生看到半夜還在笑。」

歐漢聲（左起）、陳亞蘭、胡瓜以風度翩翩的公子造型登場。（華視提供）

陳亞蘭化身《唐伯虎點秋香》中的主角唐伯虎。（華視提供）