華訊電能涉吸金1.9億 北院裁准3幹部羈押禁見、集團總裁失聯

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華訊電能公司涉嫌以「FAFAGO充電樁」高報酬方案，向民眾招攬投資，兩年吸金超過1.9億。檢調8日兵分21路搜索，約談14人到案，訊後聲押執行長、業務副總及財務長，北院今（9）日裁准。全案正持續追查失聯的總裁陳建寰下落。

檢調追查發現，華訊電能執行長謝博鈞涉嫌以投資充電樁名義吸金上億，該公司從2024年起頻繁參加台北、台中及高雄等地加盟展，主打綠能商機，向民眾推銷「FAFAGO充電樁」投資方案。

業者宣稱，民眾只要投資一座充電樁約30萬，公司就會負責選址、安裝及管理，保證每月最低收益3520元，換算年化報酬率高達14.08%，不只如此，還祭出公司買回機制以及「買二送一」、「買三送二」等優惠，吸引不少民眾砸錢投入。但今年5月起，公司卻陸續停止發放獲利，投資人上門才發現辦公室人去樓空，驚覺受騙報案。

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檢調初步清查，華訊實際設置的充電樁數量不足，卻持續對外招攬投資，涉嫌以後金補前金方式吸金，兩年來不法吸金超過1.9億。

複訊後，檢方將執行長謝博鈞等3人聲押禁見獲准，其餘涉案幹部則以10萬到80萬不等金額交保，全數限制出境、出海及住居。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／綜合報導 責任編輯／洪季謙

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華訊電能涉吸金上億 執行長、2幹部聲押禁見