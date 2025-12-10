華訓聚星之夜第二屆登場！ 歌唱班.演員班演出精彩

台北市 / 綜合報導

華視訓練中心第2屆華訓聚星之夜在昨(10)日熱鬧登場，現場除了有配音班、演員班的精彩表演，還有主播班、歌唱班等，吸引不少觀眾前往欣賞。華視訓練中心成立近40年，培育不少優秀人才，求新求變的精神也讓學員們能有更多發揮的空間和舞台。

不管是英文還是日文或中文都難不倒，華視訓練中心第2屆「華訓聚星之夜」昨(10)日熱鬧登場，不只歌唱班獻唱還有演員班學員，演員班學員說：「我肩膀很痠，肩膀很痠，是背負了什麼重物嗎，背負了一個商業帝國。」演員班學員展現演技不忘「笑」果，滿滿創意橋段博得滿堂彩。

廣告 廣告

主持人班學員洪得瀚說：「華訓給我們一個這樣的一個機會，我覺得是非常重要的，所以這也是為什麼我會希望說，透過華視訓練中心的學習，然後來讓自己有增加更多的實務上的一個經驗。」演員班學員楊順喻說：「很謝謝華訓給我們這樣子，在結業之後能夠在舞台上面發光發熱的機會。」

當然還有主持人班跟專業的主播配音班，學員們在這可以帶回一身本領，配音班老師郭霖說：「我們想要把配音員打造成比較現代化的樣貌，有劇場演員的這種能量，然後他也可以有演員的鏡頭表演啊等等。」

華視訓練中心成立近40年，不斷求新求變，從兒童到銀髮族培育人才，不僅給了諾大舞台也打造出更多明日之星，華視訓練中心學員說：「華訓聚星之夜，成功。」

原始連結







更多華視新聞報導

刷新紀錄！ 公廣集團金鐘入圍148項 華視入圍13項肯定

高耗氧負重訓練！ 消防員揹24公斤裝備「鬥牛」

英雄退役日記 飛達.福星 拉拉們的警犬歲月｜華視新聞雜誌

