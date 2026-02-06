華許不肯降息會被調查、起訴？貝森特說要取決於川普

美國財政部長貝森特表示，若未來聯準會新主席不願順應川普意願下調利率，是否會被起訴，「取決於總統」。

在周四的聽證會上，民主黨參議員華倫要求貝森特承諾，上周五被提名為聯準會主席的華許，若未依照總統指示設定利率，不會遭到起訴或調查。

貝森特在參議院銀行委員會聽證會上回應華倫時說：「那取決於總統。」

華倫發問時提到，周末有報導指出，川普在華府一場晚宴上笑稱，若華許不降息就要被起訴。

華倫在聽證會上追問貝森特：「此時此地，你能不能承諾，如果川普提名到聯準會的華許沒有完全按照川普想要的方式降息，也不會被起訴、不會被司法部調查？」

廣告 廣告

在貝森特表示最終決定權在總統手中後，華倫回應說：「這本來應該是很容易的問題。如果那只是個玩笑，為什麼不直接說呢？」

貝森特答道：「那是個玩笑。他也拿你開玩笑呢，華倫參議員。大家都笑翻了。」

川普周三接受NBC新聞採訪時表示，如果華許曾表達升息意願，就不會被選中。

更多世界日報報導

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

駕車時的七大壞習慣 你也有只是沒察覺