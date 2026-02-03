華許可望接任聯準會主席 CRIF: 台股高檔震盪壓力加劇 AI基本面成關鍵支撐

股市配圖。廖瑞祥攝



台股在今年1月繳出亮眼成績單，加權指數單月上漲11.63%，並於1月29日盤中一度衝高至32,996.03點；若以1月高點計算，單月最高漲幅更達14.88%，寫下台股史上最強1月表現。然而，台股今年高點究竟落在何處，CRIF表示，關鍵仍取決於美國金融環境的變化。

CRIF指出，尤其在美國總統川普提名前聯準會理事凱文．華許（Kevin Warsh）接替鮑爾出任聯準會主席後，市場震盪明顯升高。費城半導體指數單日重挫逾3%，台積電、日月光與聯電等ADR同步收黑，台積電ADR下跌2.67%，日月光與聯電ADR分別下跌4%與3.78%，對2月初台股開盤形成不小壓力。

同時，美元指數轉強、美債殖利率攀升，並伴隨美股與部分避險資產（如黃金）回落，此一組合往往加劇外資自台股等新興市場撤出，推升台幣貶值與台股回檔風險，使今年台股趨勢研判的變數更加複雜。

CRIF指出，華許過往偏向貨幣緊縮的鷹派立場，是近期美股不安的主要來源之一。不過，川普此次提名並非突如其來，顯示雙方在貨幣政策思維上並非全然分歧。即便聯準會理論上具備高度獨立性，市場仍合理推測，在降息議題上，川普與華許之間可能存在某種政策默契。

接下來的關鍵觀察在於：華許是否會在政治壓力下採取更為積極的降息路徑。若市場對聯準會獨立性的疑慮升溫，通膨預期恐隨之上修，使長天期美債殖利率難以快速回落，進而壓抑高估值的台股科技族群表現。

值得留意的是，華許近期論調已出現轉向跡象，開始強調AI帶動生產力提升，有助在不顯著推升通膨的情況下，創造更大的降息空間。

CRIF指出，若此觀點逐漸成為市場共識，對台灣AI供應鏈而言，長期資金環境將更趨寬鬆，有利於評價修復與資本支出循環；此外，華許若支持金融創新與監管鬆綁，金融股及加密貨幣相關資產亦可能受惠。

華許五月上任前 市場觀望

市場普遍預期，若華許順利獲得國會支持，並於今年5月中旬正式上任，初期將進入與川普的「蜜月期」，不排除帶來首次降息訊號。相對而言，2月至5月期間市場情緒仍將偏向觀望；蜜月期過後，聯準會政策終將回歸較為中性的市場運作邏輯。此外，鮑爾卸任後是否留任聯準會理事，亦將考驗華許在聯準會內部的協調與領導能力。

就台股基本面而言，CRIF指出，輝達執行長黃仁勳來台鞏固供應鏈，並釋出正向訊號，為台灣AI供應鏈提供實質支撐。換言之，只要輝達動能不墜，台股整體表現仍具韌性，不易出現結構性轉弱。

台股位居高檔 千元股成信心指標

不過，指數位階仍是不容忽視的風險。自2025年4月11日低點17,306.97點起算，至2026年1月29日高點32,996.03點，台股累計漲幅高達90.65%。在高檔環境下，市場勢必更趨向個股表現主導。若千元股族群能持續擴散，市場信心可望延續；反之，資金可能轉向股價介於500至1,000元、具實質獲利支撐的績優股，並在比價效應下，催生更多潛在千元股。

整體而言，華許正式上任前，台股大概率維持高檔整理格局。除業績基本面外，CRIF亦提醒投資人不可忽視估值風險。截至2026年1月30日，台積電本益比約29倍、輝達約46.8倍，皆可作為選股的重要參考基準。

CRIF指出，若千元股本益比已超過50倍，追高風險明顯升高。今年選股策略宜聚焦於本益比低於輝達、股價位於500至1,000元區間，且具AI供應鏈題材與實質訂單支撐的科技績優股，較有機會成為市場主流。

