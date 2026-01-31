華許將掌聯準會 金銀重挫

前聯準會（Fed）理事華許獲美國總統川普提名為下任Fed主席。（路透）

本報綜合外電報導

美國總統川普提名聯邦準備理事會前官員華許出任下任聯準會主席，市場認為華許對美元與通膨持鷹派立場，連日大漲的黃金與白銀價格暴跌，白銀期貨價一天跌幅超過三成，創下一九八０年後單日最深跌幅。

美國總統川普宣布前聯準會（Fed）理事華許接任五月將卸任的聯準會主席鮑爾，消息一出，黃金、白銀現貨與期貨都出現「華許拋售」。

雖然川普極欲透過降息刺激受關稅戰影響的美國經濟，但市場認為華許立場傾向緊縮貨幣政策、較高利率與強勢美元，川普長期不滿鮑爾的不確定因素將結束，近期美元走貶資金轉向炒熱的貴金屬市場，投資人一夕間獲利了結。

紐約商品交易所現貨黃金價格美國時間三十日一天下跌約百分之九，每盎司價格為四八九五點二二美元，黃金期貨下跌一成一四，每盎司四七四五點一美元。

現貨白銀價格暴跌二成八，每盎司跌至八十三點四五美元，期貨崩跌三成一四，每盎司七十八點五三美元，創下一九八０年三月石油危機放緩後的白銀下跌紀錄。

川普掀起全球關稅戰，影響投資人對美元與主要國際貨幣信心，降低持有美元資產，資金流向黃金白銀等貴金屬避險，黃金價格由去年四月初每盎司約三千美元飆至五千五百美元水準。