「華許拋售」金銀銅齊跌！虛幣圈逾42萬人爆倉

市場憂心華許的偏鷹立場，出現「華許拋售」、金銀比特幣價格暴跌的情況。（示意圖／Pexels）





美國總統川普宣布，聯準會前理事華許將成下任聯準會主席，市場憂心華許的偏鷹立場，出現「華許拋售」金、銀、比特幣價格暴跌的情況，像是麻吉大哥黃立成的加密貨幣帳戶只剩65.7萬。不過針對黃金，臺銀「黃金王子」卻說，這波斷崖式崩跌是多頭擁擠後的「超額清洗」，但長期多頭趨勢沒變，外資目標價仍上看6,600美元。

藝人麻吉大哥黃立成投入加密貨幣市場，最高紀錄一夜大賺台幣近2億，沒想到如今再爆出他的加密帳戶已經被強制清算241次，截至今（2）日麻吉大哥的加密帳戶餘額只剩下2萬815美元，相當於台幣65.7萬。

藝人黃立成：「賺錢方法當然就是認真一點，不要每天顧著玩。」

真的就是不能每天顧著玩，因為看到比特幣短期波動真的太大暴跌，昨（1）日跌破關鍵的8萬美元門檻，乙太幣也同時下挫，盤中一度跌破2400美元。加密貨幣殺盤盡出，已經有超過42萬人爆倉，損失高達台幣812億元，整體市場總市值蒸發了台幣3.48兆。

財富管理公司執行長JoshBrown：「資金投入其中，並被大量槓桿所利用，然後就爆發了，這就是它的運作方式，這在很多方面都令人震驚。」

推測主因就是受到美國總統川普提名，對貨幣政策偏鷹派的前聯準會理事華許出任新任主席。不只幣圈，貴金屬也大逃殺，連日大漲的黃金瞬間暴跌9.5％，失守5千大關；白銀單日跌幅就達到27.7％，創下有史以來單日最深跌幅，甚至最悲觀情境，預測白銀價格將下探到每盎司68美元。

臺銀貴金屬部經理楊天立：「短線浮額太多，做一個比較大幅的清洗，其實也是很合理的，就長期趨勢來說，我們目前認為趨勢上還是看好。」

釋放能量價格閃崩，但看到這畫面，越南民眾趁著金價大跌瘋狂搶買，多數分析師認為，長期看央行買盤和避險需求仍在，畢竟回顧整個1月，金銀價分別漲17％和39％，目前小額資金在FO情緒下，開始撤出貴金屬市場。劇烈波動下，投資人還是得留意高檔震盪的風險與衝擊。

