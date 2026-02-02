華許挺得起Fed脊梁？

美國總統川普1月30日宣布，提名華許出任聯準會（Fed）新任主席，長達5個月的遴選過程告一段落。

若獲參議院確認通過，他將主導未來4年利率政策，但事實上參議院共和黨議員因現任聯準會主席鮑爾遭調查及過去華許對利率政策曾是鷹派，現在又近鴿派，到底是自己對經濟的看法有見解，還是與「當權者」有關，仍待觀察。

鮑爾是個有肩膀的聯準會主席，降息與否不是看任命他的人，完全看市場經濟數據，因為數字會說話比老闆說的話顯然重要許多。

鮑爾任期將於今年5月屆滿，華許若順利通過參議院同意，未來4年Fed的利率路線、資產負債表策略、央行獨立性，都可能在他的領導下重新定調。由於鮑爾有官司纏身，有些不滿川普的議員對華許仍有異議，這個Fed主席的提名之後竟演變成川普與鮑爾政治角力的延長賽，實在令外界始料未及。

華許若上任首要任務就是在貨幣政策上表態，這個之前是十足「鷹派」的人物，意即在意美國的通膨問題，打擊通膨一直是華許的選擇，但近期轉而主張降低借貸成本，立場與川普一致。德銀預測，華許將開啟「降息與縮表並行」的時代。

「降息與縮表並行」代表什麼都做也什麼都不做，意即一手實行QE（量化寬鬆政策），一手實行QT（量化緊縮政策），這個政策不與川普扞格，又能兼顧經濟數據，應該是個可接受政策，更有可能是個投機的作風。

但川普要的是利率持續下滑，過去他曾批評拜登政府對付通膨毫無作為，並在總統大選期間以「降低拜登時期飆升的物價」作為重要政見重返白宮，如今整體消費者物價指數（CPI），2025年9月年比攀升3％，使川普二度上任以來的月均通膨率達到2.9％，這絕非是需要降息的狀況。

即使美國聯準會去年有3次降息，但十年公債殖利率卻依舊僵固沒有隨之下滑。Fed會降息，不表示利率會下滑，這種現象近年來愈來愈明顯，川普一方面希望主導聯準會，二方面卻與持有美債最大的主要國家有所爭執，尤其歐洲，目前不但開始疑美，更將「拋售美債」做為武器，這樣的傳遞及信息，不但會使美國資金外流，美債殖利率將會只升不減，「降息」反倒成了讓美國經濟「硬著陸」的風險，美債與黃金一向是股市避風港，美債降低保護力同時，也難怪黃金最近的魅力了，但這個魅力會不會因華許而失去呢？

鏡頭轉回關稅政策，美國聯邦最高法院將其關稅訴訟以拖待變一延再延至數月後宣判，因為若判合法，本案一二審法院都判川普敗訴，美國司法的獨立性會大受質疑，若仍判違法，先不談救濟對策，川普不但過去1年白忙一場，又將損失1335億美元，對全球經濟傷害不容小覷。

華爾街目前尚未清楚華許這個人的脊梁如何？如果Fed與司法的獨立性都喪失，美國的民主體制與美元的關鍵地位將蕩然無存，這不但不是美國之福，更非全球之福。（作者為金融分析師）