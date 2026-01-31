華許掌Fed傾向「鷹言鴿行」 對股、債、黃金和比特幣有何影響？
美國總統川普30日宣布提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）為下任Fed主席，由於華許以往抗通膨、反量化寬鬆（QE）的「鷹派」色彩讓人印象深刻，美股、金價應聲下挫，美元則挺升。但分析師指出，投資人恐怕誤會了。
華許多年來頻頻對通膨示警，並嚴詞批判Fed大印鈔票和資產負債表膨脹，他甚至因反對Fed祭出第二輪量化寬鬆（QE2），憤而辭去理事職務，聲稱7.5兆美元的資產負債表是「危機時代思維的遺毒」。
如今，面對一位要求連番降息、維持市場榮景且不准抗命的總統，華許若順利在5月接掌Fed，他會怎麼做？是維持「鷹」派本色，還是改唱「鴿」調？
MarketWatch專欄作家賈西亞指出，華許的「鷹派」履歷是真的，但「鷹派」未來則不確定，因為碰上一位強硬要求貨幣政策轉「鴿」的老闆。川普挑選他接掌Fed，是要他聽起來一板一眼，但行動上照他吩咐行事。換言之，紀律說詞只是外包裝，寬鬆才是產品內容。
賈西亞提醒投資人，若以為華許未來掌舵後，Fed必定克制降息行動，可能是一廂情願的想法。
華許之前表示，人工智慧（AI）將驅動生產力成長，作為「降利率而不引發通膨」的論據。他曾在華爾街日報撰文指出，科技進步一日千里讓政策有寬鬆的空間，不至於造成經濟過熱。
賈西亞指出，這些話聽起來一點「鷹」味也沒有，倒像是為「鴿」派論調建構智識基礎，為自己立場由鷹轉鴿預先鋪路。
更何況，現在美國經濟以3%的成長率擴張，失業率僅4.1%，美股主要指數登上歷史高峰。面對一位把股市繁榮視為經濟政績的總統，誰敢毀了這場歡樂派對？聽起來，不像是多年來志在當Fed主席的人會做的事。
由此觀之，賈西亞預期，華許掌舵的Fed可望在口頭上保持嚴謹，政策上維持寬鬆。「言語」與「行動」之間有落差，提供投資人獲利機會。
以下是賈西亞的五項預測：
一、債券看跌：不是因為華許緊縮，而是因為他緊縮不了。目前美國10年期公債殖利率約4.2%，但衡量得當的真正通膨率接近7%，削弱消費者購買力。華許或許能減緩失血的速度，卻止不了血。美國債務將無法償還，而是靠通膨抹除。在這種情況下，持有美國長期公債，有如把錢借出去，日後拿回的錢卻已貶值。這個算式不會只因Fed主席換人做而改變。
二、金銀看漲：「鷹」派言論短期會讓美元走強，但隨著關稅的負面效應顯現，而川普要求Fed寬鬆貨幣政策，華許必定照辦。實質利率目前仍是負值，持有實體資產仍有必要。金價和銀價反映的不是Fed說什麼，而是Fed會怎麼做。
三、比特幣吸引力增強：華許曾說，比特幣「像黃金一樣，是持久的價值儲存工具」，他自己也投資加密幣新創公司，還主張放寬與數位資產相關的銀行限制。監管法規明朗化也有助益。不過，華許不會放任流動性太狂野，至少不會太明顯。紀律「演出」和貶值「現實」，該押哪一邊？若押的是「現實」，不妨考慮比特幣。
四、配息股表現突出：如果名義上利率維持在高檔，但實際上日益寬鬆，那麼每年提高股利的優質公司，表現將擊敗投機色彩濃厚的成長股。在Fed裝模作樣擺出審慎姿態時，現金流很重要。無論貨幣政策是緊是鬆，能提高配息的公司，有助於增加收入。
五、風險性資產續漲（至少短期而言）：川普希望市場上漲，華許必會達成任務。那已清楚寫在新職務「工作內容」描述上了，儘管華許在參議院人事聽證會上絕不會這麼講。
總之，重點在觀察華許做什麼，而不是他說什麼。
