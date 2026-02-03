華許接掌Fed呼聲升溫！黃金暴跌後 金價強彈看多

[Newtalk新聞] 市場關注凱文．華許Kevin被美國總統川普提名為下一任美聯儲主席，引發上週五貴金屬市場重挫，美國芝加哥商品交易所再提高保證金需求至8%，使得金價開盤後跌勢加劇來到4,403.24 美元後，買盤逢低承接，加上美伊情勢依舊緊繃，激勵金價回升至4,600美元之上。截至今天(3日)下午2點半，黃金交易價來到4874(盎司／美元)。

台銀表示，消化新任聯準會主席人選，使美元指數延續反彈盤堅至97.3，但因金價近3日快速重跌，是繼去年9月份後再度回測季線，引發市場低接的避險買盤大舉敲進，且美元指數在10日線97.3附近 一度遭遇反壓，金價重拾反彈站上4,700美元並短暫攻回4,800美元，但隨著美國公布1月ISM製造業指數為52.6，優於預期的48.5，使金價回落至4,660美元附近震盪。

《Kitco News》每週黃金調查顯示，黃金交易商、分析師、交易員等共18位專業人士中，其中有7位(39%)看多本週金價，另7位(39%)預測將下跌，4位(22%)認為將橫盤整理；另外一般投資人共340位參與投票，結果顯示249位(73%)看多本週金價，53位(16%)看空本週金價，38位(11%)認為將橫盤整理。

