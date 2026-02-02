「華許效應」引外資大逃殺！新台幣連兩日重貶2.63角 爆量32億美元創紀錄

受到華許效應，新台幣收31.59元、重貶1.22角，總成交值爆量至32.525億美元。廖瑞祥攝



美國總統川普宣布華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席，因其鷹派立場，引發市場疑慮，美股翻黑、金銀價格慘崩，在外資大逃殺下，台股今（2/2）日盤中一度大跌逾700點，匯市難以倖免，一早開盤即貶破31.5元整數關卡，外資瘋狂匯出，匯價摜破31.6元，更往31.7方向回落，貶幅來到2角，午後出口商進場拋匯，加上央行高點調節，終場收斂至31.59元、重貶1.22角，總成交值爆量至32.525億美元，幾乎是去年5月暴力升值前的交易高峰。

歷經5個月遴選，川普上週拍板宣布，提名前聯準會（Fed）理事華許接替今年5月任期屆滿的鮑爾，出任下一屆Fed主席，只是未上任就引發高度討論，市場憂心其主張將對利率與貨幣政策的預期出現轉變，每股四大指數翻黑，長天期公債走弱，貴金屬也從歷史高點回落，比特幣一度跌破7.6萬美元，只有美元反彈。

匯銀人士表示，在「華許效應」之下，外資今日上演大逃殺，賣超台股481.18億元，新台幣匯率一早以貶值5.2分開出，直接貶破31.5字頭，在外資大舉匯出下，匯價摜破31.6字頭，最低觸及31.673元，貶幅超過2角，央行趕在高點調節，而出口商見到久違的低價，陸續進場拋匯，最終以31.59元收盤，創下1月23日、七日以來新低，更是連續兩天重貶2.63角。

匯銀人士指出，外資連續兩個工作天賣超993億元，使得匯市的成交金額再創新高，尤其是今天的總成交值突破30億美元，逼近去年5月大幅升值前的高峰，不過，台股盤中一度大跌逾700點，尾盤出現收斂，就看美股和台股表現，倘若匯出已一次到位，可望結束偏貶格局，目前美元指數在97附近盤整，短期內新台幣將在31.4至31.7元間震盪。

根據央行統計，美元指數大升0.75%、歐元貶0.70%，亞幣全面翻黑，韓元重挫、貶1.25%，日圓大跌0.72%、星幣貶0.43%、新台幣跌0.39%，僅人民幣跌幅最少、小貶0.05%。

