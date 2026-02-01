「華許效應」美股金銀暴跌? 台指期狂瀉3百點、台股三萬一大關難保

台股示意圖。資料照



川普提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh ）出任下屆聯準會主席為偏鷹派的選擇，加上貴金屬金銀跳水，美股血流成河！AI指標股輝達跌0.72%、台積電ADR跌2.65%，台指期下跌363點、跌幅1.13%，收31889點，跌破3200-點大關，台股今天不只將失守32000點關卡，封關前夕，市場觀望後獲利入袋為安下，31000點支撐恐告急。

美股1月30日因市場傳出川普將提名前聯準會理事沃什出任主席，立場偏鷹，主張以持續縮表為降息創造空間，強調通膨責任回歸央行，消息帶動美債殖利率上行、美元轉強，股市與金價承壓，黃金一度失守5,000美元大關、銀價一度大跌逾15%，但隨後在川普正式宣布此一傳聞，而市場也逐漸消化下，美股電子盤、金、銀價格跌勢收斂。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，台股近期出現漲多正乖離拉回，連兩日單日成交金額皆突破9000億元大關，雖然台股技術面仍強勢，指數維持在10日均線之上，加上輝達尾牙及兆元宴等題材有利台股多方。

郭明玉指出，需留意台股季乖離率達超過1成、年線乖離率更是達3成，且指數雖然數度創高，然開始出現整體下跌家數高於上漲家數，凸顯強中透弱之資金排擠，在全球地緣政治風險仍存且時間接近農曆春節，市場可能有變現的資金面需求，都可能造成短期波動走勢。

本周關注重點，郭明玉表示，美股超級財報周持續，將登場的重點龍頭企業包括AMD、Google、高通、亞馬遜等，這些AI大廠的財報與展望將持續牽動台股供應鏈的投資情緒。

