華許為何成為Fed接班人？ 曾為史上最年輕理事 揭超強背景！

【緯來新聞網】聯準會（Fed）主席預計 5 月由華許（Kevin Warsh）接任，不僅曾是 Fed 史上最年輕的理事，更因其深厚的政商背景備受關注。身為雅詩蘭黛集團百億女婿，其岳父隆納蘭黛（Ronald Lauder）不僅是共和黨長期金主，亦與川普交情深厚，也曾擔任美國駐奧地利大使。據悉，蘭黛在格陵蘭戰略及烏克蘭關鍵礦產開發等決策中扮演關鍵角色。

（圖／達志影像）

過往以「最強鷹派」形象著稱的華許，在 2008 年金融海嘯期間曾多次提出通膨警告。他對貨幣寬鬆政策持批判立場，2010 年更曾因不滿第二輪量化寬鬆（QE2）可能導致通膨失控，在任期結束前毅然請辭。他當時主張，過度寬鬆的貨幣政策會造成市場扭曲，其強硬立場在當時的聯準會中獨樹一幟。



然而，這位昔日的鷹派大將近期觀點出現轉向，開始批評現行利率過於具有限制性。華許認為美國正迎來 AI 驅動的生產力革命，高生產力能支撐經濟高速成長而不必然推升物價。這種「低利率、高產出」的新思維，與川普的經濟方針高度契合，也讓他成為帶領聯準會的關鍵人選。

