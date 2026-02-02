華許獲川普提名接任FED主席 鷹派立場是否動搖備受關注

華許的經歷很符合總統川普的期待，他曾是華爾街年輕的高階主管，後來成為最年經的FED理事。(圖片來源/FED)

美國總統川普上周末提名華許（Kevin Maxwell Warsh）為聯準會（FED）主席接班人，這位鷹派的前FED理事之所以獲得青睞，是否跟他與川普家族關係的背景有關，以及上任後是否依舊能維持鷹派作風，現正引起諸多討論。

事實上，55歲的華許雀屏中選雖然不令人意外，卻也令人對川普的選擇感到驚訝。原因之一是，兩人的貨幣政策傾向天差地別，華許是前FED理事，當時他是出了名的通膨鷹派，因不滿FED向市場投入過多資金，而於2011年前主席柏南克（Ben Bernanke）啟動第二輪購債計畫後辭職。

廣告 廣告

另外，華許主張強勢美元和緊縮FED資產負債表，但川普認為，美元走弱和寬鬆的貨幣政策能夠提振企業投資。

不過，現在川普重視FED的忠誠度似乎更甚於政策一致性。川普曾經暗示現任Fed主席鮑爾（Jerome Powell）不聽話，很想炒他魷魚。根據《財星》（Fortune）的分析，川普或許是想賭注，即便理念不同的人，實施政策時華許可能會更靈活。

整體而言，華許的經歷很符合川普的期待，他曾是華爾街年輕的高階主管，後來成為特立獨行的FED理事，現在於許多知名智庫中擔任要職，更重要的是，他與川普家族有很深的淵源。

華許的億萬富翁岳父曾是川普同學

華許妻子珍蘭黛（Jane Lauder）是美妝大品牌雅詩蘭黛（Estee Lauder）創辦人的孫女，珍蘭黛的父親羅南蘭黛（Ronald Lauder）與川普是賓州大學華頓商學院同學，兩者一直保持密切聯繫。

羅南蘭黛是最早激發川普對收購格陵蘭島興趣的幕後推手，2019年川普首度表示要買下格陵蘭島，據悉就是他提出的建議。

羅南蘭黛如此積極說服川普擁有格陵蘭島其來有自，根據英國《衛報》（The Guardian）先前報導，他在格陵蘭島擁有商業資產，在當地水資源、能源和基礎設施建設都有涉獵，同時也投資了一家瓶裝水公司。此外，羅南蘭黛也參與美國政府與烏克蘭的礦產開發。

除了坐擁商業帝國之外，羅南蘭黛也積極參與政治，於前總統雷根（Ronald Wilson Reagan）任內曾任職於國防部，之後擔任美國駐奧地利大使，1989年他競選紐約市長，但最終敗選。

華許上任後仍否堅持鷹派作風有待觀察

華許的鷹派立場意味著，他在貨幣政策方面可能採取更保守的態度，聯準會鷹派對通膨問題一向十分敏感，即使高利率可能導致失業率上升也在所不惜，因為鷹派們以抑制物價上漲為優先考量。

華許擔任聯準會理事期間即經常關注不斷上漲的通膨，即便當時美國勞動市場低迷，也不改鷹派立場。然而值得注意的是，過去1年來，隨著川普考慮要把鮑威爾撤換，華許公開發表的觀點，越來越接近川普的降息的要求。

他11月在《華爾街日報》（WSJ）發表的一篇評論中，除了讚揚川普促進經濟成長的政策之外，還附和川普對聯準會利率不降會阻礙經濟發展的批評。

華許重返FED之後是否會保持鷹派立場，目前尚不得而知，有人懷疑，他近期偏向鴿派的立場是權宜之計，川普可能有被蒙蔽的風險。

《華爾街日報》分析指出，華許上任後將面臨三大主要挑戰。首先，在不干擾市場的前提下，大幅縮減聯準會資產負債表。其次，將通膨率降至2%，並維持在此水準。最後，不受川普干預，以及損害FED獨立性的狀況下，完成這些目標。

鮑爾的任期即將在5月到期，華許雖然獲得川普提名，仍必須獲得參議院確認後方能成立。

(原始連結)





更多信傳媒報導

華許獲提名下屆聯準會主席 黃金和白銀持續跳水、比特幣創一年多新低

綠學院》核能復興四部曲：8家新世代核分裂技術公司之華山論劍

首例漢他病毒亡》7旬翁染病併大白肺不治 醫：恐被低估、清掃務必戴口罩防鼠

