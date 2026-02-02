華許獲提名下屆聯準會主席 黃金和白銀持續跳水、比特幣創一年多新低

比特幣上周末重挫，周一跌破7.6萬美元關卡，目前跌勢仍未止。(圖片來源/pixabay)

美國總統川普提名華許（Kevin Maxwell Warsh）接任下一屆聯準會（FED）主席，上週末消息傳出後，以比特幣為首的加密貨幣、黃金和白銀價格集體跳水 。

比特幣跌勢相當猛烈，不僅失守8萬美元大關，還創下2025年美國總統川普祭出關稅措施以來的最低水準。

根據《金融時報》（FT）和《CNBC》的資料，比特幣1月31日跌幅達7％，最低下探至7萬6503美元，週日價格約持平，估計今年初短短一個月內跌幅已深達約14%。2月2日比特幣跌勢不止，盤中一度下跌1.95%，報75,401.31美元，跌破7萬6000美元關卡，估計較2025年的高峰重挫約40％。

廣告 廣告

其他加密貨幣包括乙太幣和Solana跌勢也相當慘烈，一度下跌9%和9.9%，分別來到2445美元和105美元附近。

同樣被視為局勢動盪時期避險商品的白銀和黃金價格也出現異常波動，其中白銀出現1980年3月以來最大的暴跌走勢，根據1月30日，現貨白銀價格一度重挫28%，每盎司83.45美元，白銀期貨崩跌31.4%，收在每盎司78.53美元，2日早盤一度觸及76.72的低點。

黃金價格近日才創下歷史新高，達到每盎司5600美元的天價，但是1月30日大幅回落到4800美元附近，2月2日盤中下跌1.68%，報每盎司4,669.26美元。

避險商品市場資金逃竄

川普這次上任一反先前的反對立場，轉而對加密貨幣偏愛有加，去年底任命對加密貨幣友善的監管者，接任美國證券交易委員會（SEC），並放鬆數位資產監管，停止對加密貨幣公司的掃蕩等，為比特幣帶來旺盛買氣。

一如黃金和白銀，比特幣也被視為局勢動盪的避險商品，川普關稅措施、意圖買下格陵蘭島，以及與伊朗、委內瑞拉之間衝突等廣泛的地緣政治緊張局勢，再加上川普的利多措施，一度帶動比特幣價格逼近12.5萬美元的歷史高價。

不過，川普提名華許後情勢逆轉。原因之一是華許獲提名舒緩FED獨立性將受到撼動的疑慮。另外，華許呼籲FED進行體制改革，包括縮小資產負債表規模，被視為投機性商品市場風向即將轉變的前兆。

過去FED採取寬鬆政策，為貨幣市場注入豐沛的流動性，不斷刺激投機性資產。《路透》（Reuters）引述經濟學者看法指出，FED臃腫的資產負債表，加上嚴厲的銀行監管，導致龐大的流動性滯留在華爾街市場，而不是流向實體經濟，從而助長了債券、加密貨幣、金屬和網路股等資產泡沫。

市場認為華許接任聯準會主席後，其政策傾向將有助於美元走強，而美元和黃金、白銀等避險商品呈現反向連動，再加上FED將縮緊流定性供給的預期心理因素，成了這次引爆比特幣等商品價格暴跌的導火線。

比特幣多頭視暴跌為進場時機

比特幣雖然跌勢慘重，但多頭認為跌勢比其他風險資產和貴金屬還緩和，這種相對強勢吸引新市場參與者的注意，不少投資者將此次回檔視為可以折扣低接的良機。

一些數據也印證這個趨勢，比特幣網路在過去24小時內新增地址數量激增，約33萬5772個新地址的創建量創下兩個月來的新高，也是自2025年11月以來單日增幅最大的一次。

此外，以前每當比特幣價格跌至81,000美元附近後，價格曾出現飆升，新參與者可能將此次暴跌視為有利的入場點。

新增用戶數量的增長，通常顯示用戶接受度的提高和興趣的重燃，這些新增用戶的需求，或許可以成為市場調整期間支撐價格穩定的力量。

不過，分析師指出，比特幣若想強勁反彈，需要重新站上8萬7210美元的支撐點，若能守住，顯示買家信心重燃，並有助於比特幣收復近期失地。反之，如果下跌趨勢持續，風險將依然存在。

(原始連結)





更多信傳媒報導

綠學院》核能復興四部曲：8家新世代核分裂技術公司之華山論劍

首例漢他病毒亡》7旬翁染病併大白肺不治 醫：恐被低估、清掃務必戴口罩防鼠

蔣萬安曝輝達與北市府簽約10至15日間 本周召開估價委員會

