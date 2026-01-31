華許獲提名聯準會主席 川普：他傾向降息

美國總統川普。（資料照／美聯社）





美國總統川普正式提名，前聯準會官員華許擔任下一任聯準會主席。川普也透露，華許傾向於想要調降利率。

美國總統川普：「我們今天剛任命新的聯準會主席，我會說這是一位完美的人選，這並不是什麼令人意外的事，這是最有資格的人。」

獲得總統欽點，現年55歲前聯準會官員華許，將可能成為川普政府的下一任聯準會主席。過去外界將他視為通膨鷹派，面對是否降息，美國總統川普這麼說：「我們有談過這件事，而且我一直在關注他，我不想問他那個問題，我認為那樣可能不太恰當，但應該會允許的，我希望能保持純粹性。」

川普也表示，他長期觀察華許，認為對方本身傾向降息，相信華許能做出正確判斷。

而現任主席鮑爾，任期將到今年五月，川普過去多次對他未加快降息，公開表達不滿並施壓。此外川普政府也針對聯準會大樓翻修案，對鮑爾展開刑事調查。這次聯準會主席的撤換，讓外界批評帶有政治動機。

