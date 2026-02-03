「華許震撼」緩解！韓股大反攻4% 重返5100點、再啟動Sidecar停牌

2026年2月3日，南韓綜合股價指數（KOSPI）大漲，重新站上5100點大關。美聯社



據南韓媒體今天（2/3）報導，被提名為美國聯準會主席的華許（Kevin Warsh），政策立場偏鷹派，消息傳出後，昨天南韓綜合股價指數（KOSPI）跌破5000點大關，一度觸發「臨時停牌」（sidecar）機制，今天韓股開盤強勁反彈，重返5100點，漲幅達4%，「臨時停牌」機制再度啟動。

據《朝鮮日報》報導，美國總統川普（Donald Trump）1月30日提名華許（Kevin Warsh），作為新任聯準會主席，南韓綜合股價指數（KOSPI）昨天（2/2）開盤暴跌，單日跌幅超過5%，失守5000點大關，才經過一天，股市就強勁反彈。

今天KOSPI以5114.81點開出，較前一日上漲3.34%，漲幅隨著時間擴大，截至上午9時52分，已經達到5158.63點，上漲幅度達4.22%。

報導指出，今天上午9時26分，為了因應股市大幅上漲，南韓證券市場一度啟動「臨時停牌」（sidecar）機制，昨天下午12時31分，由於跌幅過大，南韓交易所同樣啟動「臨時停牌」機制。

當南韓綜合股價指數（KOSPI）較基準價格上漲或下跌5%以上的狀態，持續1分鐘時，即觸發該熔斷機制，暫停股票市場交易，以降低對市場的衝擊。

在投資人動向方面，今天個人投資人的淨賣超為5310億韓元，但機構投資人的淨買超為5055億韓元，外資的淨買超為556億韓元，成為股市的推升主力。

南韓「半導體雙雄」也強勁回彈，三星電子上漲5.98%，達到15萬9400韓元，SK海力士上漲7.11%，達到88萬9千韓元。其他前段班個股全面走高，包括：現代汽車（+1.46%）、LG能源解決方案（+1.97%）、三星生物製藥（+1.52%）、SK Square（+5.94%）。

分析指出，被提名為美國聯準會主席的華許，政策立場偏向貨幣緊縮的「鷹派」，任命消息傳出後，黃金、白銀、主要指數股票型基金（ETF）應聲下跌，但隨著2日（美國時間）美股收高，「華許震撼」也逐漸緩解。

