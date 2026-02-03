華許風暴擴大！黃金史詩級暴跌10％ 比特幣急瀉

美國總統川普提名聯準會（Fed）前理事華許出任下任聯準會（Fed）主席，貴金屬價格閃崩、比特幣急瀉和美元強彈讓全球市場演出黑色星期一，2日黃金一度跌破4,500美元大關，白銀創最大跌幅後波動劇烈，比特幣失守75,000美元關卡，美元則表現強勢。

貴金屬價格閃崩，金價黯然傷神。（圖/美聯社）

儘管華許6月接替鮑爾擔任主席，但仍引爆貴金屬賣壓，促使芝加哥商品交易所（CME Group）提高黃金和白銀期貨保證金，上海黃金交易也緊急出手調整保證金，防範市場風險。

廣告 廣告

現貨金價繼1月30日重挫10％，創1983年來最大單日跌幅後，2日盤中重摔至4,400美元附近，稍後回升至4,719.62美元，跌幅收窄至3％。現貨金價較29日的歷史高點5,594.82美元暴跌將近900美元，回吐今年大部分漲幅。

甫於上周創下歷史新高水準121.64美元，現貨銀價30日狂瀉3成，創史上最大跌幅，2日走勢高低起伏，一度出現2位數跌幅，失守73美元，隨後又站上80美元，回升至82.08美元，跌幅3％。白銀期貨價先蹲後跳，盤中反彈2.22％，報80.36美元。

比特幣賣壓沉重，2日盤中下跌2.1％，報77,373.1美元。稍早曾跌破75,000美元大關，降至74,553美元，創去年4月7日以來盤中新低紀錄，時值川普於宣布對等關稅後不久。

至於美元兌一籃子貨幣的美元指數，2日續升0.13％，報97.12，延續前一個交易日漲勢。美元指數30日大漲0.9％，創下5月以來最大單日升幅。2日美元兌澳元、紐西蘭元與挪威克朗升幅最為明顯。

黃金與白銀上周雙雙升抵歷史新高紀錄。1月份地緣政治不確定和聯準會獨立性憂慮揮之不去，讓避險需求帶動貴金屬連袂刷新高點。不過在川普終於公布聯準會主席提名人選，消除金融市場部分不確定性後，削減了黃金的避險需求。

值得注意的是，投資人對華許的通膨鷹派立場感到擔憂，引發美元走強，重創以美元計價的貴金屬價格。華許致力打擊通膨，並可能縮減資產負債表，此舉將收緊市場流動性，對加密幣後市也是一大利空。雪上加霜的是，金銀出現數十年來最大單日跌幅後，芝商所30日宣布，大幅上調貴金屬期貨保證金比例，其中黃金由6％調升至8％，白銀由11％調升至15％，新規2日收盤後生效。（工商時報顏嘉南報導）

※免責聲明：本文並非投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

※本文授權自工商時報，原文見此。

【延伸閱讀】

終於賣完了！投信逆勢回補名單曝光 台積電、信驊入列 記憶體沒看上？

外媒：OpenAI對部分輝達晶片不滿意 接觸超微等替代供應商

華許被提名加密幣就崩了！比特幣跳水6％只是開始 專家：真正賣壓還沒出現

延伸閱讀

快來囤貨！超商咖啡寄杯買7送7 特濃美式特價33元

川普宣布了 美對印度關稅降至18%

威力彩連28槓！下期頭獎直衝9.7億 貳獎4人各得1300萬