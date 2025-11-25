華語文演講比賽動人登場 外籍生用中文說人生

由國立國父紀念館舉辦的「2025年外籍學生華語文演講比賽」25日於台灣音樂館視聽室登場，比賽吸引來自16國，20所大專院校的60位外籍學生報名參加。賽前大家與國立國父紀念館代理副館長邱文志（前排中）及評審委員合影留念。（鄧博仁攝）

由國立國父紀念館舉辦的「2025年外籍學生華語文演講比賽」25日於台灣音樂館視聽室登場，來自亞洲各國的外籍學生，以流利而真摯的中文談人生、談文化、談科技，也談心中最深的思念。

今年主題涵蓋「我在台灣受到的文化衝擊」、「沉默與直言」、「如何看待AI」、「如何讀懂台灣人的客套話」及「如果可以回到那一天」等，內容不僅呈現華語學習成果，更像一場跨文化的生命告白。

來自韓國的韓志岷分享她在大陸學華語的經驗，也談到來台後的「語言再適應」。她笑著說：「中文的語法，大陸和台灣有點不一樣，一開始真的有點混亂。」

更令她驚訝的是——台灣用手比「三」是伸出拇指、食指、中指（表示 8），韓國則是伸出三隻手指。「明明是『三』，手勢卻完全不一樣！」小小一個動作，讓她深深感受語言背後的文化差異。

來自泰國的陳寧河，是全場最動人的一段。她在台上抬頭望向天花板，彷彿看著比賽燈光穿過天邊，對著遠方的天空說：

「爸爸，我知道您現在看到、聽到我演講。我想對您說謝謝，也希望您為我感到驕傲。」

她自小未曾看過父親，卻用最溫柔的方式，透過一段中文演講完成了對父親一生的呼喚，全場聽得十分動容。蒙古同學則說，他初到台灣時最驚訝的不是語言，而是「濃濃的人情味」。

她說：「台灣人很願意幫忙，一句『沒關係』可以消除很多緊張。這種溫暖，比語法更像學不完的中文。」

而來自馬來西亞的阿志曼選擇談「AI」。他說，如今社會太依賴人工智慧，但他相信：「AI沒有情感、不會哭、不懂人類真正的痛與笑。我們還是需要彼此。」他的觀點提醒人們：面對技術迅速成長，人類真正的價值，是同理、溫度與關懷。

參賽學生雖來自不同國家，但共同的，是他們在台灣的生活－

迷惘、文化衝擊、緊張、學語言的挫折、眷戀故鄉的心情，以及用中文說出的勇氣。

而今年許多選手選擇「如果可以回到那一天」這題，內容多圍繞後悔、感謝與思念。

他們用中文說出的，不只是語言的挑戰，更是每個人生命深處未完成的句子。用異國的語言說自己的故事，就是最美的勇氣，在台灣學中文的外籍學生，他們不是站在講台上表演，而是在用一個不是母語的語言，對世界、對家人、對自己說：「我正在努力，我想被看見。」這就是語言之美－跨越國界，也跨越人生的距離。而他們的存在，也告訴大家「您的存在，就是最美的價值。」

