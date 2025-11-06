華語文能力測驗 大華府登場 吸引多州考生報考

2025年大華府地區最後一場華語文能力電腦適性測驗(TOCFL)日前在維吉尼亞州喬治梅森大學舉辦，吸引大華府、加州、德州、佛州等地的考生參加。該國際公認的華語能力認證測驗由駐美代表處教育組與WMACS大華府中文學校聯誼會合辦。

來自佛州的米凱勒(Mikele)，大學期間學習中文兩年，後參加赴台留學計畫，到台灣政治大學短期研習後愛上台灣，並決定留下學習一年中文。來自德州的Jillian，在新加坡長大，回美後持續學習中文。去年八月赴台學習，今年6月返美，因生病錯過台灣的華測，得知此次在維州舉辦後，特地從德州飛來參加。

廣告 廣告

Takaaki來自加州，是一家總部設在高雄的企業管理人員。過去曾在洛杉磯與休士頓參加紙筆華測，這次特地從加州飛來維州，他覺得用華測來督促自我中文學習是非常有成就感。在地職場人士Stephanie利用下班時間學習中文，她希望明年能赴台進修。

黎明中文學校八年級的王榮曄，是本次年紀最小的考生。平時在家中與父母以中文交流，這次挑戰基礎級Band A，希望為自己的語言能力奠定扎實基礎。

主辦單位表示，每位考生學習中文的動機可能不同，但是都展現出對中文與台灣的熱愛，也見證華測在推動全球中文教育與文化連結上的重要意義。

主辦單位同時宣布，2026年美國華語文能力測驗將持續舉辦，包括紙筆測驗：3月22日於維華中文學校、4月26日於台灣學校舉行；電腦適性華測：5月2日於馬里蘭大學、11月7日於喬治梅森大學。

更多世界日報報導

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

參院第14次投票又沒過 聯邦政府關門邁35天

川普光環褪？民主黨贏2州長、紐約市長選舉重點一覽