華語樂壇痛失奇才！「凡人二重唱」袁惟仁辭世 老搭檔莫凡悲慟發聲

娛樂中心／程正邦報導

歌手莫凡與袁惟仁曾組成「凡人二重唱」團體，並在台灣走紅。（圖／翻攝自袁惟仁、莫凡臉書）

曾以無數動人旋律溫暖華語世界的資深音樂製作人「小胖老師」袁惟仁，今（2）日傳出離世消息，終年 57 歲。消息一出，不僅震驚演藝圈，曾與他併肩作戰多年的「凡人二重唱」夥伴莫凡，也隨即在社群平台發文悼念，一句「安息，我的搭檔」盡顯不捨，令無數樂迷紅了眼眶。

莫凡在臉書轉貼袁惟仁離世的訊息，寫道「安息，我的搭檔。」（圖／翻攝自張宇臉書）

從民歌餐廳到金曲殿堂：凡人二重唱的傳奇

袁惟仁的音樂之路起源於台灣 70 年代末期延續下來的校園民歌精神。1991 年最後一天，他與莫凡組成「凡人二重唱」，推出了首張專輯《杜鵑鳥的黃昏》，那種純粹的吉他伴奏與優美和聲，迅速讓他們在當時競爭激烈的樂壇脫穎而出。

廣告 廣告

兩人的默契不僅贏得市場，更獲得專業肯定，曾連續兩年（1993、1994年）蟬聯金曲獎「最佳演唱組合獎」，至今仍是樂壇佳話。袁惟仁敏銳的音樂觸覺，讓他從民謠歌手成功轉型為頂尖製作人。

S.H.E 的經典曲目《聽袁惟仁彈吉他》如今聽來格外感傷。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

星光大道的溫柔評審 S.H.E 曾以歌曲致敬

對於年輕一代而言，對袁惟仁最深刻的印象或許是《超級星光大道》中那位專業且不失溫暖的評審。他曾親手打造多位樂壇巨星，包括 S.H.E、林宥嘉等，都是他合作過的對象。

最著名的例子莫過於 S.H.E 的經典曲目《聽袁惟仁彈吉他》，這首歌不僅充滿趣味，更記錄了他在音樂創作之路上的堅持與才華，也讓這份敬意隨著樂律流傳至今。

袁惟仁中風後在台東養病多年，今天傳出離世消息，讓許多圈內人錯愕（圖／民眾提供）

莫凡悲慟送別 網友淚：老師終於解脫了

莫凡在得知搭檔離世後，發出的簡短悼詞引發全網共鳴。近年來袁惟仁身體狀況欠佳，長年處於療養狀態，網友紛紛留言寬慰：「小胖老師這輩子辛苦了，現在終於不受病痛之苦了」、「我們會永遠記得《凡人和他的朋友們》那段純真的時光」、「謝謝你留給這世界這麼多溫柔的歌」。

更多三立新聞網報導

癡漢？旅遊部落客機上「挑戰摸空姐手」遭炎上 爽喊：流量太舒服

別被騙！烏克蘭地鐵行李箱貼「Taiwan is NOT CHINA」？事實查核揭真相

淫魔富豪案解密：柯林頓遭爆搭「蘿莉塔專機」至少16次 共浴照流出

議長撩妹也用組織戰！謝典林遭李進良爆料：他靠「樁腳理論」收服女神心

