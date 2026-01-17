華語虛擬女團「極深空計畫」誕生！A-Lin情歌幕後推手跨界操刀

【緯來新聞網】環球音樂（Universal Music Group）將與台灣最大的 VTuber 娛樂內容品牌之一「春魚創意（Springfish Studio）」展開戰略合作，推動虛擬女團「極深空計畫」主流出道，並同步發行首張原創專輯。此次合作不僅是雙方首次跨界結盟，也象徵環球音樂正式進軍華語虛擬偶像市場。

極深空計畫是虛擬女團。（圖／春魚創意提供）

「極深空計畫」由厄倫蒂兒、涅默、埃穆亞與熙歌組成，靈感皆取自宇宙天體，團體設定源於宇宙探索與天文意象，自 2022 年於 YouTube初配信以來，憑藉唱功迅速累積人氣，全員頻道皆突破10萬訂閱，累積觀看次數超過5000萬次，成為台灣成長速度最快的 VTuber 團體之一，亦曾擔任中華奧運代表隊虛擬大使、與天文館共同直播天象現象、登上桃園鐵玫瑰音樂節實體舞台，透過多元的跨界合作，成功走入大眾視野。



四位成員表示：「曾經的我們只能在宇宙流浪、獨自歌唱，沒想到有一天真的能唱著屬於自己的歌曲，站上夢想的舞台。謝謝一路上一直陪伴著我們的每一位粉絲，是湯圓碗們以及宇宙中的所有聽眾讓我們相信，我們可以是不被傳統定義的歌者，只要勇敢邁出步伐，也能在浩瀚宇宙裡發出自己的光。」



本次推出的原創專輯集結多位知名音樂人共同參與製作，包括為蕭亞軒打造經典單曲〈L.O.V.E〉的陳宏宇、為A-Lin製作情歌的游政豪，以及「聲林之王」創作歌手李佳歡。四位團員也親自參與部分詞曲創作，透過這張專輯，希望能向一路支持的粉絲傳達「在浩瀚宇宙中能相遇，是一件多麼幸運的事」。



此次合作涵蓋數位音樂發行、實體專輯、粉絲活動、簽售會以及實體演出的全面規劃，雙方致力打造虛擬偶像與主流音樂產業融合的新模式，拓展虛擬偶像的新生態。

