華豫寧競拍開跑 毛利升溫營運動能強勁

【記者柯安聰台北報導】華豫寧（6474）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣4208張，競拍底價26.5元，最高投標張數536張，暫定承銷價31.8元。競拍時間為11月6日至10日，11月12日開標；11月11日至13日辦理公開申購，11月17日抽籤，預計11月21日掛牌。



該公司近年在代理電子零件穩健基礎上，加速發展自有IoT智能門鎖與智慧建築系統，透過「雙引擎驅動模式」，營運結構逐步轉型，進而推升毛利與營運動能。



華豫寧2023年營收為40.32億元，但在代理零件業務穩健與IoT產品持續放量帶動下，2024年提升至40.94億元，25H1營收則來到19.68億元。董事長連智民(圖)表示，受惠產品組合改變，IoT產品比重逐漸增加，整體毛利率也從2023年的16.28%穩健成長至25H1的22.28%，顯示高毛利IoT產品線已成為推升獲利的重要關鍵。









華豫寧IoT智慧產品涵蓋感應電子鎖、Smart Home、廠辦門禁、飯店系統等，並以自有品牌「WAFERLOCK維夫拉克」行銷全球，客群橫跨建設公司、飯店集團、ODM 製造商與消費端市場，是公司中長期成長的主力引擎。



董事長連智民指出，華豫寧IoT電子鎖與智慧建築整合方案已取得台灣智慧建材標章與台灣建築中心智慧建築優良系統整合商評鑑，其位於中科的智慧廠辦已陸續取得多項國際級認證，包括2021美國LEED綠建築白金級、2022台灣智慧建築鑽石級、2024年榮獲TIBA Award亞太優良智慧綠建築暨系統產品營運類銀牌獎，顯示其產品不僅滿足節能減碳等ESG標準，更具備進軍高端建築與公共工程專案的市場通行證，提升品牌溢價與競爭門檻。



除了調整產品比重外，華豫寧也積極導入DSR（Design-in Sales Report）及BI（商業智慧）系統，建立完善的銷售管理機制，透過系統追蹤優化業務在手設計案進度，從客戶拜訪、零件選型、開發驗證到試產量產等階段，明確掌握案件轉單機會，提升設計案轉化率與營收貢獻，強化營運成長基礎。



法人表示，近年來華豫寧已從穩健型電子零件通路商，逐步轉型為具高毛利結構的智慧安防品牌廠。透過MCU產品代理大中華通路優勢、DSR/BI數據化管理與自有品牌擴張，營運體質與獲利能力持續強化，未來成長動能備受期待。（自立電子報2025/11/4）